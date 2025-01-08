جهود دبلوماسية للافراج عن سفن أذربيجانية محتجزة في ارتريا

فرجت عن رويترز

صدرت أذربيجان مذكرة احتجاج دبلوماسية إلى إريتريا بشأن احتجاز البحرية الإريترية لثلاث سفن تابعة لها. ليس لإريتريا سفارة في أذربيجان. وقد تم إصدار المذكرتين إلى السفارتين الإريتريتين في إثيوبيا والاتحاد الروسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاذربيجانية السيد أكسان حاجي زادا ان السفن الثلاثة ترفع علم دولة أذربيجان وانها دخلت الى المياه الاقليمية الارترية نتيجة لسوء الاحوال الجوية وتم احتجازها من قبل البحرية الارترية وعلى متنها طاقم مكون ثمانية عشر شخصا.

الجدير بالذكر ان السفن الثلاثة مملوكة لشركة ” كابسيان سي وارين سيرفيس” وتدار من قبل فرع الشركة المتواجد في دولة الامارات العربية المتحدة. وكانت السفن الثلاثة في طريق العودة من ” باكو ” عبر قناة السويس الى الامارات العربية المتحدة، وحسب بيان وزارة الخارجية الاذربيجانية المذكور آنفا ” إن دخول السفن الأذربيجانية إلى المياه الإريترية كان وفقا للقانون البحري الدولي.”

المساعي الدبلوماسية شملت عواصم كل من تركيا وروسيا الاتحادية في اجتماعات مباشرة من دبلوماسين ارتريين.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط