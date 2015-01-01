حالة الحرب المبلغ عنها في تجراي (كما تم تأكيده في 17 فبراير)

في تقرير جديد لها نشرت المنظمة الأوروبية المتخصصة ببرنامج المساعدات الأوروبي وهي المنظمة التي توعد وزير اعلام افورقي بالتصدي لها في تغريده له أمس حول الخبر الذي نشرته حول ميناء عصب ويبدو انه غاضب للتقارير اليومية التي تنشرها والتي لها أثر كبير على دوائر مراكز القرار الأوروبي باعتبارها منظمة مختصة بالأوضاع الافريقية ونظرا لأهمية ما تنشره نقوم بدورنا بترجمته ونشره حتى يتابع القارئ الارتري بلغة العربية ما يكتب حول ارتريا بالغات الأجنبية ومن مراكز متخصصة غربية لديها الإمكانات الازمة للمتابعة اليومية نظرا لوجود حالة التعتيم المتعمد في ارتريا وبعض دول الجوار وهدفنا هو تنمية الوعي العام ضمن اهداف رسالتنا الإعلامية المقاومة.

– المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تجراي ، غيتاتشو رضا ، صرح بأن “جنرالات الجيش الإرتري يقودون الحرب في تجراي. رئيس الأركان العامة الإثيوبي الجنرال برهانو جولا وكذلك القائد الشمالي الجنرال بيلاي سيوم هما الآن عملياً المتحدث الرسمي باسم الجيش الإرتري “. وأضاف غيتاتشو رضا إن “جنرالات إرتريين بارزين مثل سيمون إكبو ويوهنس إفريم يقودون الحرب وعادة ما يتم سماعهم عبر الاتصالات اللاسلكية العسكرية التي يتم اعتراضها مما يقوض أوامر قادة الجيش الإثيوبي“. وقال غيتاتشو إنه “يؤمن إيمانا راسخا باستمرارية ووحدة إثيوبيا كأمة“. أوضح غيتاتشو أن سبب “الألم الشديد ” الذي يعاني منه شعب تجراي فإن العديد من سكان تيغراي “سيجدون الآن صعوبة في اعتبار إثيوبيا أمتهم (بلدهم) وصرح غيتاتشو ايضا أن “شعب تجراي هم فقط من لهم الحق في تقرير ما إذا كانوا سيواصلون كونهم جزءًا من إثيوبيا أم لا. في الوقت الحالي ، تركز المقاومة على إزالة الغزاة وإعادة المنطقة إلى الوضع الطبيعي ، وبمجرد تحقيق ذلك ، سيتم منح سكان تجراي الفرصة لتقرير مستقبلهم “. وأكدغيتاتشو قائلاً: “نحن نتفهم أن مصير شعبنا لا يعتمد على الموقف الذي تتخذه القوى الأجنبية بل نحن نقدم تضحيات هائلة للدفاع عن كرامتنا وحقوقنا الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ولهذا الغرض ينضم الآلاف من شباب تجراي إلى الكفاح المسلح “.واضاف غيتاتشو بأنه علم مؤخرًا أن حكومة أبيي تشير إلى جبهة التحرير الشعبية لتحرير تجراي باسم “المجلس العسكري”: “علمنا هذا من أسرى الحرب أنهم أرسلوا للقبض على الهاربين الضعفاء من” المجلس العسكري “؛ اسم مستعار جديد تستخدمه الحكومة للإشارة إلى قادة الجبهة الشعبية تجراي “. ويقول غيتاشيسو إن قوات الدفاع الوطنية الإرترية والجنود الإرتريين لم يتم إخبارهم بالحقيقة قبل الذهاب إلى المعركة إنهم لا يعرفون “أنهم منخرطون في حرب ضد قوات معارضة مسلحة بشكل جيد“. صرح غيتاشيو: “ليس لدينا أي شيء سلبي تجاه هؤلاء الجنود ، فهم مخدوعون تم اشراكهم في هذه الحرب نراهم يموتون بالآلاف في كل معركة ونحن نشفق عليهم عندما يتم القبض عليهم لا نمتلك الشجاعة الأخلاقية لإلحاق أي ضرر بهم نظرًا لأن معظمهم يتم تضليلهم وخداعهم لم يكن لديهم أدنى فكرة عما كانوا يدخلون فيه “.و يقول غيتاتشو إن سلاح رئيس الوزراء آبي هو الحصار الكامل للاتصالات في تجراي، مما ساعده على نشر رواية كاذبة عن انتهاء الحرب على عكس الحقائق على الأرض.

أعلن الرئيس إسياس من إرتريا في خطاب إلى الأمة أنه لا يدعم الدستور الإثيوبي ويذكر أن لدى رئيس الوزراء أبي لديه بعض الأفكار الجيدة ولكن بعضها متسرع للغاية في التنفيذ.

– صرح الرئيس أسياس أن الفيدرالية لا تعمل وأن إثيوبيا سوف تنهار ويقول إنه نصح الرئيس مليس بعدم تبني الدستور عام 1994 وهو الآن يقدم المشورة لرئيس الوزراء آبي أحمد .

– وفقا للرئيس إسياس ، فإن الصراع الحالي هو من صنع الجبهة الشعبية لتحرير تجراي. “Janda” هي كلمة تغرينيا لـ “Junta”. قال الرئيس أسياس إنه لا يدعم سد النهضة على النيل: فهو ليس أولوية من بين العديد من الأولويات الإقليمية. في الواقع نصحه بتأجيل جدول الأعمال في عام 1993. واصل ملس متابعة وجهة نظره على الرغم من نصيحة أسياس السد ليس جدول أعمال إثيوبيا انما القوى الأجنبية.وقال أسياس إن القوى الأجنبية تقف وراء حكومة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تجراي منذ عقود وتقف وراء تشويه صورة إرتريا. صرح الرئيس الإرتري أن حرب العصابات التي يخوضها القادة الباقون لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تجراي “مقلقة” إنهم يريدون شن حرب استنزاف ثم شن هجوم مضاد ولكن قد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً.

– أصدرت إدارة تجرايالمؤقتة بيانا تطالب فيه الناس بعدم إعطاء غطاء لـ “بقايا مشتتة” من جبهة تحرير تجراي.حيث كانت هناك ألعاب نارية اليوم في مقلي احتفل فيها الشباب في المدينة بالذكرى 46 لتأسيس TPLF (الجبهة الشعبية لتحرير تجراي ) والذي يصادف غدًا في 18 فبراير وعادة ما يكون احتفالًا وطنيًا كبيرًا. وفي ذات الوقت أعلنت الحكومة الإثيوبية علنا ​​انقطاع التيار الكهربائي في منطقة تجراي وألقت باللوم في ذلك على جبهة التحرير الشعبية لتحرير تجراي. ويعتقد آخرون أن الهدف من ذلك هو منع الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والأربعين للجبهة الشعبية لتحرير تجراي.

– نفى أحد قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تجراي في مناطق القتال الادعاءات القائلة بمسؤوليته عن انقطاع التيار الكهربائي ، قائلاً “إنها مهتمة بشدة بالحصول على اتصال هاتفي جيد صعب بدون كهرباء تعتقد TPLF أن قدرة شعب تجراي على دعم النضال تزداد مع خدمات البنية التحتية “. و ذكرت أن قادة حزب الازدهار في مقلي طلبوا من المقر الرئيسي مغادرة مقلي . تمت إقالة نيبيو سهول من منصبه كرئيس لحزب الازدهار في تجراي وهو الآن يرأس مكتب متابعة اوضاع أعضاء الحزب ومقره في أديس أبابا.

الحالة المبلغ عنها في منطقة القرن الأفريقي (كما تم تأكيده في 17 فبراير)

– تم نقل بقلي ، الأمين العام لمؤتمر أورومو الفيدرالي المضرب عن الطعام ، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

– تقول عائلة بقلي جريا إنه “اختطف” أثناء النقل وأجبر على الذهاب إلى مستشفى عسكري بدلاً من مستشفى خاص وأعيد إلى السجن دون علاج.

– إثيوبيا ترحب بالوساطة التركية إذا عرضت. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن العلاقات التركية الوثيقة مع كل من إثيوبيا والسودان ستسمح لها بحل النزاع سلمياً.

– السودان استدعى سفيره لدى إثيوبيا للتشاور. يأتي ذلك عقب اتهامات سودانية بأن القوات الإثيوبية عبرت حدودها.

الوضع الدولي المبلغ عنه (كما تم تأكيده في 17 شباط / فبراير)

– تشير جوتا أوربيلينن ، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية ، إلى أهمية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا ، مشيرة لرئيس الوزراء أبي إلى أنه بدون الوصول الإنساني الكامل إلى تجراي ، لن يكون الدعم المالي للحكومة متاحًا . نظم المغتربون التجراي في واشنطن العاصمة مظاهرة اثناء وصول المفاوضين الإثيوبيين إلى البنك الدولي للمطالبة بإعفاء الديون . وأكد المتظاهرون أن الأموال التي تعطى للحكومة تمول جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في تجراي. ذكرت دويتشه فيله أن التزام ألمانيا بالمساعدات لإثيوبيا يبلغ 350 مليونًا وهذا دعم مهم للحكومة الإثيوبية إذا استمرت.- تحدث رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مع رئيس الوزراء آبي معربا عن مخاوفه بشأن حالة حقوق الإنسان في تجراي ودعا إلى حل سلمي للنزاع والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية.أفادت بأن الجامعة العربية تقف مع السودان وسيادته في أزمته مع إثيوبيا.

– ينظم مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية ندوة عبر الإنترنت بعنوان “استعادة الوصول الإنساني في إثيوبيا” يوم الاثنين 22 فبراير 2021 9:00 صباحًا – 9:45 صباحًا. والغرض من ذلك هو مناقشة التحديات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية في إثيوبيا والطريق إلى الأمام. يمكن طرح أسئلة الحياة .

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