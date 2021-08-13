حكومة اقليم الامهرا تفرض حظر تجول ليلي لمواجهة تقدم قوات دفاع تجراى

قوات دفاع تجراى تسعى للسيطرة على مدن رئيسية فى اقليم الامهرا

فرجت : وكالات

فرضت إدارات العديد من المدن الكبرى في اقليم أمهرا الاثيوبى حظر تجول ليلي لأجل غير مسمى في مدن بحر دار وإنجيبارا وكمبولشا وديسي ودبري برهان اعتبارًا من 12 أغسطس 2021.

واوضحت السلطات أنه تم فرض حظر التجوال حفاظا على السلامة العامة للسكان ضد اعتداءات الجبهة الشعبية لتحرير تجري.

وأكدت السلطات أن جميع الأنشطة بما في ذلك الحركة الشخصية محظورة من الساعة 8 مساءً فصاعدًا باستثناء مسؤولي الأمن والمركبات الطبية المسموح بها، ويحظر ايضا تشغيل السيارة ذات العجلات الثلاث المسماة “باجاج” بعد الساعة 7 مساءً الى الساعة السادسة صباحاً.

وياتى ذلك وسط تقدم سريع لقوات دفاع تجراى للسيطرة على المدن الاستراتيجية المهمة فى اقليم الامهرا.