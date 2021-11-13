حكومة اقليم تجراي تتوعد المرتزقة في جيش أبي أحمد￼

فرجت : وكالات

توعدت حكومة اقليم تجراى بملاحقة كل المقاتلين الأجانب الذين يدعمون الحكومة الفدرالية الإثيوبية في الحرب الدائرة بالبلاد منذ عام.



وقال المتحدث باسم جبهة تحرير تجراى ليغيسي تولو في حديث لوكالة “رويترز” عبر الهاتف، إن قوات دفاع تجراى “ستصطاد” الرعايا الأجانب الذين تتهمهم بالعمل كمرتزقة لدى الحكومة في ساحات المعارك.



ونشر المستشار الخاص لحاكم اقليم تجراى جيتاشو رضا بيان حذر فيه جميع المساندين لأبي أحمد وبالأخص القوات الأجنبية والتي سوف تلاحقها قوات تجراي في كل مكان في اثيوبيا.

Official Statement on foreign mercenaries involved in Abiy’s genocidal campaign on the people of Tigray: pic.twitter.com/A06B3ggJ6p — Getachew K Reda (@reda_getachew) November 12, 2021