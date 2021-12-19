حكومة اقليم تجراي تعلن سحب قواتها من بعض المناطق الامهرية دون معارك وتفرج عن مئات الاسرى

فرجت : تيفى تجراى

أعلنت حكومة اقليم تجراى أن قوات دفاع تجراى تخلت عن بعض المناطق داخل اقليم الامهرا والعفر للمرة الثانية دون قتال .

وقال بيان صادر عن الحكومة المحلية مساء السبت ان قواتها اعادت تمركزها وانتشارها فى مناطق تتناسب مع مع الخطة التى وضعت لمواجهة “العدو ” فى المكان والزمان الذى يناسب قوات دفاع تجراى .

وفى نفس السياق قال قادة عسكريين لقوات دفاع تجراى ” ان حكومة ابى احمد تعتبر استعادة المناطق التى تخلينا عنها طوعيا انتصارا “.

واعتبر القادة الميدانيين ان الجيش الفيدرالى الاثيوبى اصبح خارج الخدمة ولا يمكن ان يستعيد اى منطقة من قوات دفاع تجراى بالقوة .

من جهة اخرى افرجت حكومة اقليم تجراى عن مئات الاسرى من الجيش الاثيوبى الذين تم اسرهم مؤخراً فى جبهات القتال المختلفة .