حكومة اقليم تيقراي الاثيوبى تفرج عن ألف جندي أسير من الجيش الإثيوبي

فرجت : وكالات

أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن قوات إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، أطلقت سراح نحو ألف جندي من القوات الحكومية الأسرى لديها خلال المعارك التي اندلعت في الآونة الأخيرة.

وذكرت “رويترز”، أنها تواصلت مع زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دبرصيون جبرمكئيل، بواسطة هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية مساء أمس الجمعة.

ونقلت “رويترز”، عن زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيقراي، قوله إنهم “أطلقوا سراح ألف جندي من رتب منخفضة

وكشف أنه “ما يزيد على 5000 (جندي) لا يزالون أسرى لديهم، لافتا إلى أنهم سيبقون على كبار الضباط الذين سيخضعون للمحاكمة”.

وأوضح أن “الجنود اقتيدوا إلى حدود تيغراي الجنوبية مع منطقة أمهرة، أمس الجمعة، دون ذكر من الذي استقبلهم أو كيف تم التفاوض على إطلاق سراحهم”.

وفي السياق، قال المتحدث باسم حكومة منطقة أمهرة المحلية، إنه ليس لديه معلومات حول عملية الإفراج، وفقا لـ”رويترز”.

كما لم يصدر حتى الآن أي تعليق أو بيان رسمي من السلطات في أديس أبابا حول هذا الشأن.