حمدوك يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع إريتريا

الخرطوم – جدد رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك حرص السودان على تعزيز العلاقات مع إريتريا.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور حمدوك ،يوم الثلاثاء الماضي ، بوزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد والمستشار السياسي للرئيس الإريتري يماني جبري مسقل بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس ووكيل وزارة الخارجية السفير محمد شريف. والقائم بأعمال إريتريا في الخرطوم.

وركز اللقاء على العلاقات الثنائية السودانية الاريترية وسبل تطويرها بشكل أكبر والتعاون والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.

تأتي الزيارة على خلفية الاحداث المسأوية في مدينة كسلا شرق السودان والتي شهدت انحياز الحكومة الانتقالية بشقيها الى طرف من أطراف الصراع ، هذا وقد اكد قيادات أهلية من البني عامر والحباب الدور الارتري الخفي لما يحدث في شرق السودان وبتواطئ الحكومة المدنية بشقيها المدني والعسكري