حملة برقيد نحمدو – استراليا تنجح فى افشال حفل هقدف بملبورن

فرجت : ملبورن

نجحت حملة برقيد نحمدو- استراليا الدبلوماسية من افشال حفل قنصلية نظام هقدف فى ملبورن احياء لذكرى معركة تحرير مدينة مصوع المعروفة بعملية فنقل والتى وقعت بتاريخ 8 الى 10 فبراير عام 1990.

وكانت قنصيلة النظام قد نشرت بوستر لاقامة حفل احياء الذكرى 34 لعملية فنقل بتاريخ 17 فبراير الحالى دون تحديد مكان الحفل خشىة اعتراضه من قبل القوى الوطنية فى استراليا .

وتمكن نشطاء برقيد نحمدو – استراليا من تحديد موقع الحفل واقنعوا ادارة النادى القبرصى اليونانى فى ملبورن بالغاء عقد الايجار المبرم مع قنصلية النظام الديكتاتورى فى ارتريا .

وفى رسالة نصية قصيرة عبرت قنصلية هقدف لمناصريها بالغاء الحفل الى اجل غير مسمى .

الجدير بالذكر انها المرة الاولى التى حاول فيها الهقدفيون الاحتفاء بذكرى عملية فنقل التاريخية فى استراليا وذلك عقب تلقيهم صفعة موجعة الشهر الماضى من برقيد نحمدو – استراليا التى تمكنت من افشال ما يعرف بهرجان التسول فى ملبورن.