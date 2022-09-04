خبير فى شؤون القرن الافريقى : ابى احمد سيعلن وقف اطلاق نار من جانب واحد

فرجت : متابعات

كتب المحلل والباحث السياسلة راشد عبدى في حسابه في تويتر ان اعلان رئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد وقف اطلاق نار من جانب واحد اصبح وشيكا .

وقال رشدى فى التغريدة ان ابى احمد التقى بقادة الجيش ووبخهم بسبب الأداء الميداني الكارثي.وامرهم بعدم اظهار علامات الاحباط لان “لديه خطة”.

ويتوقع رشدى ان ابى احمد يعتزم الترويج لـ “وقف إطلاق النار” هذا باعتباره قراراً شهمًا ، استجابة على دعوات الولايات المتحدة.