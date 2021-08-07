خروج محافظة كماشى فى اقليم بنى شنقول من سلطة اديس ابابا

فرجت : مصادر

تلقت القوات الخاصة التابعة للحكومة المحلية فى اقليم بنى شنقول والمعززة بمليشيات الامهرا ضربة قاسية اليوم السبت بعد سيطرة قوات جبهة تحرير بنى شنقول المعارضة على مدينة كماشى عاصمة محافظة كماشى بعد معارك استمرت عدة ايام.

وكانت جبهة تحرير بنى شنقول قد سيطرت على محافظة سيدال فى ابريل الماضى. وهكذا يكون اقليم كماشى تحت سيطرة الجبهة بشكل كامل.

وكانت الجبهة قد اعلنت فى بيان اصدرته فى ابريل الماضى عن اعتزامها شن هجوم واسع فى مناطق متفرقة داخل اقليم بنى شنقول والذى يقع فيه مشروع سد النهضة الاثيوبى.