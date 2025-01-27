خمسة وعشرون طنا من التمور السعودية هدية لارتريا

فرجت عن وكالة الانباء السعودية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في الرابع والعشرون من يناير ، بتقديم هدية المملكة العربية السعودية البالغة 25 طنا من التمور إلى إريتريا.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الحكومة السعودية للدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

الجدير بالذكر النظام الارتري منع من وجود المنظمات الاغاثية العالمية التي كانت تقدم خدماتها للشعب الارتري الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة بحجة الاعتماد على الذات غير واضح المعالم والبرامج والذي مجرد شعار فارغ المحتوى.

وتأتي هدية المملكة قبيل شهر رمضان المبارك مما يرمز بأنها مساعدة مقدمة لاصحاب الديانة الاسلامية في ارتريا ، ولكن يرجح مراقبون بأن اذرع النظام الاقتصاية ربما تتمكن من هذه الهدية ويتم طرحها في الاسواق لتمويل خزينة الحزب الحاكم بنفس الطريقة التي تم بها تحويل مساعدات بناء المساجد الى خزينة الحزب.

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