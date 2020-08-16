دنكاليا تواجه كارثة انسانية بسبب الفيضانات ونظام افورقي يلزم الصمت

اجتاحت إقليم دنكاليا الفيضانات وقرى ومدن فيه تتعرض لكوارث ونظام افورقي يتجاهل الامر كعادته ذكرت انباء من مصادر اعلامية ان اقليم دنكاليا يواجه فيضانات مدمرة نتيجة غزارة الامطار ونظام افورقي يتجاهل الامر ولا يسرع بإنقاذ سكان قرى سواحل دنكاليا المنكوبة وهذه الخريطة ادناه تكشف مسار الفيضانات عبر دنكاليا:

وهذا وقد امتدت الفيضانات المدمرة الى اقليم اوسا العفري المجاور لإقليم دنكاليا لى الحدود مع ارتريا وذكرت وسائل الاعلام الاثيوبية ان الفيضانات أن 49065 شخصًا قد تضرروا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية اوسا العفرية الإقليمية.