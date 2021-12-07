رئيس اقليم تجراى : قواتنا فى كامل قوتها وتماسكها ونتفهم توقعات جماهير شعبنا

فرجت : تفى تجراى

قال رئيس اقليم تجراى د. دبريظيون جبرى ميكائيل ان قوات دفاع تجراى بكامل قوتها وجهوزيتها وانها انسحبت من بعض المناطق بعد تقييم كاملة للعمليات العسكرية خلال الفترة الماضية اجرته القيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى .

واضاف د. دبريظيون ان قرار التعديلات رغم انه كانت عكس توقعات “جماهرينا ” فقد تم يوم صدور بيان القيادة العسكرية, وقال ” لا يمكن عسكريا الاعلان عن الانسحاب قبل اجراء اعادة تموضع لقواتنا ” .” لقد كان قرارا صعبا ولكن كان لا بد من اتخاذه من اجل مصلحة شعب تجراى “

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده د. دبريظيون يوم امس الاثنين بحضور عدد من الصحفيين فى مقلى عاصمة تجراى .

ونفى ان تكون التعديلات التى اجرتها قوات دفاع تجراى على الارض نتيجة لاتفاقيات او مفاوضات مع حكومة ابى احمد , وقال ” رفضنا عدد من الدعوات للحوار فى السر ,نحن لا نجرى مقاوضات لا يعرفها شعب تجراى . ان هدفنا هو تحطيم العدو كاملا بالقوة او اجباره على الجلوس فى طاولة المفاوضات “.

وقال ” قلنا في شروطنا المسبقة لوقف إطلاق النار أنه إذا أراد الطرف الآخر السلام ، فعليه توضيح ذلك علانية “.

واوضح ان قوات حكومة ابى احمد بداءت بنشر الاخبار الدعائية بعد علمها بانسحاب قوات دفاع تجراى من بعض المناطق التى كانت تسيطر عليها.

واعترف د. دبرظيون بشراسة الصراع مع تزايد التدخل الاجنبى بحسب قوله , وقال ” انه ليس شيئاً نراه باستخفاف ” .