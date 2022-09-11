رئيس اقليم تجراي يناشد مجلس الامن الدولي لايقاف الهجوم الاثيوبي الارتري على شعبه

فرجت وكالات:

بعث رئيس حكومة ولاية تجراي الوطنية الإقليمية إلى السفير نيكولا دي ريفيير ، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (سبتمبر 2022) أعضاء مجلس الأمن الدولي نيويورك، نيويورك صاحب السعادة السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام الأمم المتحدة نيويورك أصحاب السعادة ، أكتب إليكم مرتين في عدة أسابيع لأنني أعتقد أن الوضع في تيغراي مهيأ لجولة أخرى من حرب الإبادة الجماعية والدمار ، وربما أسوأ بكثير من تلك التي رأيناها ونجناها العام الماضي. شنت كل من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) وقوات الدفاع الإريترية (EDF) العنان لهجوم واسع النطاق ومنسق للغاية على تيغراي. انهارت عملية السلام وانهارت الهدنة. تم تعليق جميع العمليات الإنسانية. ما لم يقرر مجلس الأمن الدولي التدخل بقوة من أجل: (ط) وقف المعتدين وإجبار قوات الدفاع الإثيوبية على الخروج من إثيوبيا ، (2) إنفاذ وقف الأعمال العدائية ورفع الحصار واستئناف جميع الخدمات الأساسية في تيغراي (3) إطلاق عملية سلام مصممة ومدارة بشكل صحيح تحت إشرافها (4) ضمان الوصول غير المقيد إلى المساعدة الإنسانية (5) استئناف العمليات الإنسانية. شعب تيغراي على وشك الموت في أيدي هذين الجيشين الوحشيين و آثار المجاعة. أود أيضًا أن أؤكد وأوضح التزام شعب وحكومة ولاية تيغراي الوطنية الإقليمية بالسلام. السلام خيارنا الاستراتيجي. السلام مسألة بقاء بالنسبة لنا كشعب. يجب أن يكون السلام الذي نحققه دائمًا. في رسالتي الأخيرة بتاريخ 23 أغسطس 2022 ، | حذرت من أن “الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا وحلفائها يقرعون طبول الحرب مرة أخرى” ، وأعني بالحلفاء النظام في إريتريا. علاوة على ذلك ، أوضحت أيضًا سبب “فشل عملية السلام” وكيف كانت الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا تقوض ثقتنا من خلال التنصل من التزاماتها والتزاماتها. لسوء الحظ بالنسبة لنا ولشعب تيغراي ، منذ أن كتبت رسالتي الأخيرة في أغسطس ، تراجعت الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا عن التزامها بإعادة الخدمات الأساسية إلى تيغراي وشنت هجومًا هائلاً لقهر وإخضاع تيغراي. منعت الحكومة الفيدرالية الوصول إلى أي مساعدة إنسانية وتواصل ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع. ودعت الحكومة الاتحادية مرة أخرى الجيش الإريتري للتنسيق مع قواته وأرسلت فرقها من قوة الدفاع الوطنية الإريترية إلى إريتريا حتى تتمكن من شن هجوم مشترك للجانب الإريتري. كما حشدت الحكومة الفيدرالية أكبر جيش لها على الإطلاق إلى حدود تيغراي ، بما في ذلك الجبهة الجنوبية (كوبو) والجبهة الجنوبية الغربية (سقوتا) والجبهة الغربية (تيغراي الغربية). منذ استئناف الأعمال العدائية على جبهة كوبو (24 آب) والجبهة الشمالية (1 أيلول) ، أحدثت قواتنا انتكاسات خطيرة على القوات التي كانت تهددنا ، ولا تزال الحرب مستعرة على جميع الجبهات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى المزيد من الجبهة. الجانب الاريتري. أصحاب السعادة لم تكن هذه الحرب ولا يمكن أن تكون خيارنا أبدًا. إنه مفروض علينا من قبل أولئك الذين يريدون هزيمتنا ، ونحن نحاول فقط الدفاع عن بقائنا كشعب وضمان بقائنا. من المؤسف للغاية أن يميل بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تسييسها وتشغيلها في خطة لعبهم للقوى العظمى. تيغراي وشعب تيغراي متحالفون مع أحد أو مع لا أحد. إنهم يقاتلون من أجل بقائهم وكرامتهم ضد القوى التي تريد إبادتهم وهزيمتهم. على هذا النحو ، يعتبر السلام بالنسبة لنا هدفًا وجوديًا واستراتيجيًا ، ونطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساعدتنا في تحقيق سلام دائم وحازم. كمقدمة لمثل هذا السلام الدائم والحازم ، نقترح وقف الأعمال العدائية. يتضمن العناصر الأربعة التالية: 1. رفع فوري وغير مشروط وكامل للحصار على الخدمات الأساسية. 2. وصول المساعدات الإنسانية دون قيود ، بما في ذلك بروتوكولات وترتيبات واضحة ومتفق عليها لهذا الغرض. 3 – انسحاب القوات الإريترية من كل جزء من أراضي إثيوبيا وتغرايان ، تحت المراقبة الدولية ، إلى مواقع لم تعد تشكل فيها أي تهديد لنا. 4. العودة إلى حدود تيغري المعترف بها دستوريًا كما كانت قبل اندلاع الأعمال العدائية في تشرين الثاني / نوفمبر 2020. خلال فترة وقف الأعمال العدائية ، التي ستكون بطبيعتها فترة زمنية قصيرة ، نتوقع إرساء أرضية صلبة وبيئة مواتية لعملية السلام. ولهذه الغاية نقترح عملية سلام تشتمل على العناصر التالية. 1. تعيين فريق ذي مصداقية من الوسطاء الدوليين رفيعي المستوى ، يدعمهم مستشارون خبراء. لقد أوضحنا وجهة نظرنا بشأن الممثل الرفيع المستوى للاتحاد الأفريقي الحالي. يجب أن يكون أعضاء اللجنة رفيعة المستوى مقبولين لدينا. 2. الاتفاق والإعلان على مجموعة من المبادئ التي توجه عملية السلام ككل. هذه ينبغي