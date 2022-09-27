رئيس المجلس الوطني في اجتماع لندن: ندعو الاطراف الارترية الا تكون طرفا في الصراع الاثيوبي -الاثيوبي.

فرجت: لندن

جزء من حديث رئيس المجلس الوطني بلندن

في اجتماع عقده المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي ضمن استعدادته لعقد المؤتمر الثالث للمجلس الوطني ، وذلك بحضور مقدر من اعضاء المجلس في مدينة لندن.

قال الدكتور نقاش عثمان رئيس المجلس الوطني في معرض حديثه عن الصراع الاثيوبي – الاثيوبي وموقف القوى الوطنية الراغبة في التغيير الديمقراطي في ارتريا أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع والا تكون طرفا فيه تحت أية مبررات حيث أن ذلك لا يخدم القضية الوطنية للشعب الارتري الراغب في التغيير ، حيث قال” دعونا بقوة الاطراف الارترية الا تكون جزء من هذا الصراع اذا كان نظاما او معارضة لأن هذا صراع اثيوبي داخلي بحت وكل ما نملكه هو مناشدة هذه الاطراف للاحتكام الى العقل”

واضاف ” ان النظام الارتري كعهدنا به أصبح طرفا في هذا الصراع ومحرضا وجزء أساسي منه ” وقال نحن أدنا هذا الموقف من قبل النظام ورفضنا التدخل في الشأن الداخلي الاثيوبي وطالبنا بانسحاب القوات الارترية من اثيوبيا.”

أما بخصوص الجرائم الانسانية وقضايا التطهير العرقي المتهم بها كلا من النظام الاثيوبي والارتري قال الدكتور نقاش عثمان ” نحن لم ننفي أو نؤكد صحة هذه الاتهامات فنحن لسنا على الارض حتى نؤكد أو ننفي مثل هذه الاتهامات ، ولكنا طالبنا بتكوين لجنة دولية فنية محايدة متخصصة للبت في هذا الأمر ومن يثبت عليه الجرم عليه تحمل مسؤوليته” وأضاف ” ظللنا نؤكد ان ما يقوم به النظام الارتري من ممارسات من تدخل سافر في الشأن الاثيوبي لا يمثل الشعب الارتري،لأننا نعلم مدى تبعات هذه المسألة مستقبلا ونحن كمجلس وطني أكدنا مرارا الشعب الارتري لا يتحمل تبعات ما يقوم به النظام الحاكم في ارتريا لأن هذا النظام اذاق شعبنا طيلة واحد وثلاثون عاما كل انواع العسف والاضطهاد وذرع الفتنة والشقاق بين مكونات الشعب الارتري.