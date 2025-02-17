رئيس المجلس الوطني يعقد اجتماعا ناجحاً بغرب استراليا

فرجت بيرث ١٦/٢/٢٠٢٤

الدكتور نقاش عثمان رئيس المجلس الوطني الإرتري.

التقى رئيس المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي بقواعد المقاومة الارترية والحالية بغرب استراليا في اجتماع تنويري حول الظروف السياسية الراهنة وأوضاع المقاومة بش والمجلس الوطني بشكل خاص .

تناول رئيس المجلس في لقائه مسيرة المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي ، والمنعطفات السياسية التي شهدها خلال السنوات الماضية ، وأكد على استعداد المجلس الدائم لقيادة معركة التغيير الديمقراطي برغم كل الصعوبات التي يواجهها وقال ان هذه معركة لا بد من الانتصار فيها وانتشال شعبنا من براثن براثن نظام هقدف.

وفي معرض رده على اسئلة الحضور قال ” ان طموحاتنا الكبيرة في خلق مقاومة فاعلة قوية قادرة على المشاركة الواسعة والدعم المادي والعمل على وحدة الرؤى والبرنامج للقوى السياسية والعمل على الدمج الفوري بين المتشابه والمتقارب منها وان يبقى برنامج المرحلة هو إسقاط النظام”

كما دعا لجعل الشباب والمرأة جزءا مهما من برامج المجلس وقوى المقاومة الارترية”

وحول أجابته على ما شهدته العاصمة الاثيوبية من اجتماعات لقوى محسوبة على المقاومة الارترية ومسألة حكومة المنفى قال ” خلال مسيرتنا سنشهد الكثير من الظواهر ونحن مستعدون للتعامل مع ما هو إيجابي منها ما لم تكن مرتبطة بمشاريع خارجية او تستهدف وحدتنا الاجتماعية ، ولكن يجب ان لا تلهينا عن اهدافنا المنشودة “

واتسم الاجتماع الذي استمر قرابة الثلاثة ساعات حالة من الارتياح والودية بين الضيف والحضور .

الجدير بالذكر ان الدكتور نجاش سوف يتوجه يوم الثلاثاء إلى مدينة ملبورن حيث من المتوقع ان يكون حشد من قوى المقاومة في استقباله ، بعد اكتمال الترتيبات لعقد الملتقى الكبير لقوى المقاومة نهاية الاسبوع وسيكون رئيس المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي الدكتور نجاش عثمان ضيفه الكبير.

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