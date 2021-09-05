رئيس جبهة قامبيلا الإثيوبية قلواك بوم : ننـسـق مع جبهتي الـتقراي والأورمــو ولديـنا آلاف الـمقاتلين

حوار مثير لـ(الانتباهة) مع رئيس جبهة قامبيلا الإثيوبية قلواك بوم: لن نسمح لـ(آبي أحمد) بالإضرار بالـسودان ومصر

(الفشقة) سـودانية وللجيش السوداني الحق في الدفاع عنها من (الأمـهرا)

بعد سقوط النظام سنُجري استفتاءً للعودة إلى الجنوب أوالسودان

ننـسـق مع جبهتي الـتقراي والأورمــو ولديـنا آلاف الـمقاتلين

رئيس الوزراء الإثـيوبي والانتخابات الأخيرة (غير شرعيين)

الاتحاد الأفريقي أصبح جزءاً من حكومة إثيوبيا وهذا الدليل (..)

حوار: المثنى عبدالقادر الفحل

يعد رئيس جبهة تحرير قامبيلا الاثيوبي البرلماني الاسبق (قلواك بوم بال) من ابرز القيادات الاثيوبية حيث تولى دائرة قامبيلا في البرلمان الاثيوبي، لكن بسبب معارضته للنظام الاثيوبي وضع في السجن عدة مرات، اخرها عندما طالب حكومة رئيس الوزراء ابي احمد بايقاف الحرب في اقليم التقراي ضد المدنيين، ليتم اعتقاله مرة اخرى لعدة شهور، لكن بتدخل من قيادات الاقليم تم اطلاق سراحه، لينطلق للكفاح المسلح بعد ان فشل في النضال السلمى امام القبضة الامنية بالبلاد، ليكوّن بعدها جيشاً من المقاتلين من الاقليم وليعلن تأسيس (جبهة تحرير قامبيلا) من اجل النضال المسلح وتحرير شعب قامبيلا من النظام الحالي. (الانتباهة) اجرت معه الحوار الاتي عبر الهاتف من مقر اقامته الجديد حول حركته وتطلعاته، فكانت اجابته في الحوار الآتي:-

ماهو الفرق بين الحركة الحالية وحركة قامبيلا السابقة في الثمانينيات؟

حركة الثمانينات كانت قبلية تعمل لتحرير قبيلة النوير وكل ما يضهد النوير، لكن حركة قامبيلا الحالية حركة تشمل كل الناس وتعطي الحرية للكل وتعمل على استغلال الثروات الموجودة لتطوير البلاد كما انها تعمل على اعطاء كل شخص حقه تحت الدستور حتى المواطنين من غير اهل البلد.

ما هي أهداف الحركة؟

اهداف الحركة السلام والاستقرار الدائمين لمنطقة قامبيلا والديمقراطية الحقيقية والتعايش السلمي الذي يجلب العدالة بين مكونات المجتمع في المنطقة.

تحدثت عن الثروات ما هي الثروات الموجودة في الإقليم لديكم؟

توجد الكثير من الثروات مثل المعادن متمثلة في الذهب أيضاً توجد ثروة سمكية كما أن اراضيه خصبة جداً ويمكن زراعتها ثلاث مرات في العام كما توجد ثروة حيوانية كبيرة بجانب الثروة البشرية.

كم يبلغ تعداد سكان قامبيلا؟

نسبة لكثير من الرحل لم يكن التعداد دقيقاً لكن يبلغ التعداد اكثر من مليون نسمة.

بالنسبة لحركتكم متى ستبدأون في الكفاح المسلح؟

نحن على اتم الاستعداد في الحركة غداً بعد غدً.

هل تتكون قوتكم من قبيلة النوير وكم يبلغ عددها؟

– تتكون قوات جبهة تحرير قامبيلا من جميع القبائل الموجودة في الاقليم وهي (الانواك والمجنقر والنوير) وبعض القبائل المؤيدة للفكرة كما يبلغ عدد المقاتلين 20 الفاً.

*ما هو شكل العلاقات بينكم وبين الدول المحيطه بكم ؟

– هنالك احتكاك لان الاصول والثقافة واحدة (فمثلاً الجانقير ليس لهم اصل في الجنوب) هنالك احتكاكات تحدث على الشريط الحدودي من افراد مثلاً كان هنالك افراد دخلوا من جنوب السودان واخذوا اطفالاً الى قامبيلا في الحبشة .

*ما هو هدف الحركه المسلحة بعد القتال؟

– حتى الان لا يوجد تنسيق لتشكيل الحكومة الانتقالية الاثيوبية، لكن بعد التحرير سوف يختار شعب الاقليم ما اذ كان سيحكمهم رئيس فيدرالي كالجبهات الاخرى في اقاليم التقراي وسيداما والاورومو و هؤلاء ليس لدينا معهم مشكلة لكن اذا جاء نظام شمولي سيقررون عندها.

* هل يمكن ان ينضم اقليم قامبيلا الى جنوب السودان ام السودان لانهم ثقافياً كانوا يتبعون الى السودان؟

– هذا ليس قرار شخصي بالنسبة لي حالياً بل خاص بشعب الاقليم ككل لذلك سنقوم باجراء استفتاء وعندها سيقرر الشعب الى من سينضم الى السودان ام جنوب السودان.

*ما هي حدود قامبيلا الاخرى وكيف علاقتها بها؟

– شرقاً اقليم الاورومو في الحبشة وشمالاً مع جمهورية السودان وغرباً وجنوباً مع دولة جنوب السودان.

* هل تعتزمون التحالف مع التقراي في العمليات المسلحة الجارية الآن؟

– لدينا تنسيق مع التقراي ولدينا جنود مع التقراي حالياً وننسق في الميدان مع جبهة تحرير الاورومو لان لهم حدود معنا وجميعهم لديهم هدف ان يغيروا النظام الحاكم الحالي.

* نظرتك للصراع المسلح الذي يحدث الان لانك ترى ان ابي احمد رئيساً غير شرعي ؟

-بالطبع هذا احد الاسباب لانه قضى خمس سنوات ومن المفترض تقام انتخابات لكن عندما جاءت جائحة فيروس كورونا قام بتأجيل الانتخابات الى اجل غير مسمى لان غايته انه يريد ان يصبح (امبراطور الحبشة وافريقيا) وان يكون لديه نفوذ وقد بدأ بجبهة تحرير التقراي حيث غير الاسم الى حزب الازدهار وهذا ما جعله غير شرعي وتسبب بالمشاكل وجعل الجميع يحمل السلاح في البلاد ضده من الاقاليم المختلفة، وحول الانتخابات الاخيرة فانها غير شرعية.

كيف ترى الانتهاكات التي حدثت في اثيوبيا في الفتره الماضية وخاصة باقليم التقراي؟

الانتهاكات التي قام بها (ابي احمد) لم تحدث من قبل في البلاد كاغتصاب النساء وقتل كبار السن والفنانين والناشطين بجانب قتل رئيس الاركان الاسبق رغم كبر سنه والمهندس المسؤول عن سد النهضة بجانب قتل كثير من الاشخاص وهو ما جعل الجميع يحمل السلاح خاصة انه اوقف الدعم الشرعي لولاية التقراي وفصل عنهم الكهرباء والانترنت و اوقف المشاريع التنموية التى كانت تعمل بالبلاد وحرم الطلاب من التعليم وقام بادخال الجنود الاريتريين هذه الانتهاكات التى قام بها كانت قبل الكفاح المسلح ضده.

ما هو رأيك في التدخل الاريتري في اثيوبيا ؟

ليس بالجيد ولا قانوني.

هل ستتخذون الاجراءات اللازمة بشأنه؟

قانونياً يجب ان تبقى اريتريا في حدودها فاذا بقيت على هذا الموقف ولم ترجع عندما نستلم السلطة سنعيدها واذا رجعت الى حدودها ليس لدينا حرب معهم.

وماذا اذ لم تخرج اريتريا؟

سنحارب الاريتريين حتى يخرجوا لانهم تعدوا على حدودنا.

هل سوف تسعون للانتقام؟

لا حاجة للانتقام ولو غادروا وقرارنا بشأنهم يحدد لاحقاً ولن نقرر حالياً.

كيف ترى اضرار سد النهضة على دولتي السودان ومصر؟

ما نريد هو الا نؤذي احداً خاصة دولتي السودان ومصر لان السودانيين اخوة لنا ونتشارك نفس المياه بالتالي لن نسمح لـ(آبي احمد) بالاضرار بهما.

كيف ترى الملء الثاني للسد الذي اجرى بشكل احادي دون موافقة الخرطوم والقاهرة؟

كان عبارة عن (اعلان حرب) قرروا لوحدهم في العاصمة اديس ابابا وقاموا بالملء الثاني، لكن بالنسبة لنا التفاوض اهم من ايذاء الاخرين.

هل هناك اضرار في قامبيلا من السد؟

لا توجد اضرار لاننا غير مرتبطين مع النيل الازرق او روافده.

الامهرا تعدت على (الفشقة) بولاية القضارف حيث تزعم انها لصالحها؟

تاريخياً معروف ان منطقة (الفشقة) سودانية كما قامبيلا معروفه سودانية هي ايضاً.

كيف ترى تعدي الامهرا بالتدخلات العسكرية عبر الجيش في الفشقة؟

انه امر غير مقبول ومن حق الجيش السوداني الدفاع عن ارضه.

ماهي رسالتك الى التدخلات الاقليمية التي تدعم رئيس الوزراء ابي احمد وتقول ان الفشقه ارض اثيوبية؟

ان الامر معروف تاريخياً وعليه ان الشأن يرجع لاهل السودان وكل هذا موجود في الكتب ويعلمون هذا الامر في نفوسهم .

ما هو مصير (ابي احمد) هل سيخلع من السلطة ام سيتم اتفاق معه؟

ليس هنالك طريقة اخرى سنحاربه او يقنعه المجتمع الدولي بان الشعب اصبح لا يريده.

لماذا لم توصلوا رسالتكم الى الاتحاد الافريقي؟

الاتحاد الافريقي لا يحل القضايا الافريقية فهو ليس حراً في قراراته التى يقوم باتخاذها مثلاً (انه اخرج بياناً ينص على انه ليس هنالك انتهاكات في اقليم التقراي) والعالم كله سمع وراى الانتهاكات التى وقعت ضد المدنيين والعزل من قبل القوات الحكومية.

هل تقول ان الاتحاد الافريقي اصبح جزءاً من حكومة ابي احمد؟

هذا واضح لانهم يقفون مع حكومة ابي احمد والمثال الواضح في ذلك ان الاتحاد الافريقي لم يمنع او يطلب حتى من القوات الاريترية الخروج من اثيوبيا ولم يصدر اى شيء وهذا واضح انه اين موقفه في الاحداث الجارية في اثيوبيا.

هل يعني ذلك انكم لا تعترفون بالاتحاد الافريقي بالتالي سوف تنزعون حقكم؟

ليس لاننا سنأخذ حقنا بايدينا لكن نريد من الاتحاد الافريقي ان يفكر بمنطق ، نحن لا نجبر احداً على ان يساعدنا لاننا نعرف كيف نحل مشاكلنا بانفسنا.