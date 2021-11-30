رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان يتفقد القوات المرابطة بمنطقة بركة نورين بالفشقة الصغرى

البرهان خلال زيارته لمنطقة بركة نورين (مواقع وزارة الدفاع السودانية )

فرجت : وكالات

تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، القوات المرابطة في منطقة بركة نورين، بمدينة الفشقة بولاية القضارف، برفقة الفريق ركن مجدي إبراهيم نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد. وذلك في أعقاب الإعتداءات الإثيوبية على المنطقة، والتي أودت بإستشهاد ٦ من منسوبي القوات المسلحة وإصابة أكثر من ٣١ من الضباط والجنود.

وقال البرهان، خلال الزيارة إن الجيش السوداني “لن يفرط بشبر منها”، مشيرا إلى أن “هنالك ترتيبات لبسط السيطرة على كامل التراب السوداني”.

وتفقد البرهان الجنود في المناطق، التي وقعت فيها الاشتباكات، بصحبة قيادات عسكرية وأمنية رفيعة المستوى.