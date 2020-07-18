رئيس وزراء اثيوبيا يصل الى أسمرا في زيارة غير معلنة

فرجت عن الثوابت:

رئيس وزراء اثيوبيا يصل اسمرا قبل ساعة من صباح اليوم في زيارة غير معلنة مسبقا في ظل توترات تشهدها اثيوبيا داخلية وخارجية بسبب سد النهضة وغضب نظام افورقي بخصوص نتائج عملية “السلام”فماذا ستسفر عن هذه الزيارة ؟

اعلن وزير اعلام افورقي في تغريدة له عن وصول ابي احمد الى مطار اسمرا وبصحبته وفد لم يعلن عن اسماء ويبدو ان زيارة ابي احمد جاءت على خليفة بيان الذي اصدره نظام افورقي قبل ايام الذي ذكر فيه صراحة وبلهجه غير معهودة لا يزال هناك قوات اثيوبية على مناطق النزاع الحدودية بين البلدين وكنا قد نشرناه في حينه كما تاتي هذه الزيارة ايضا في ظل توتر ازمة السد والتهديد المصري المبطن باستخدام القوة والتصعيد السوداني ايضا بالإضافة الى تحدى ادارة اقليم تجراي الحكومة الاثيوبية في المضي قدما في اجراء انتخابات اقليمية برغم رفض المجلس الوطني للانتخابات الاشراف عليها باعتبارها غير دستورية فهل يتم في هذه الزيارة اتخاذ اجراءات لتنفيذ قرار محكمة الحدود وترسيم الحدود بين البلدين أم ان الزيارة مجرد للمجاملة الدبلوماسية وعلى الواقع لن يحدث شئ ؟