رئيس وزراء اسرائيل يتوعد المهاجرين الارتريين بالترحيل الى بلادهم.

كتب جان شاول في موقع ” وورلد سوشيلست ويب ” تقريرا صحفيا حول اشتباكات ” برقيد نحمدو” ومؤيدي نظام هقدف المقيمين في دولة الكيان الصهيوني بصورة غير شرعية. وخرج رئيس الوزراء الاسرائيلي امام الصحف المحلية والعالمية وهو يتوعد بترحيل جميع الافارقة وعلى رأسهم الارتريين والسودانيين عشرات الألاف حسب اخصائية غير مؤكدة. فيما يلي التقرير الذي كتبه السيد شاول:

يمثل اعتداء الشرطة الوحشي على المهاجرين الإريتريين في تل أبيب نهاية الأسبوع الماضي خطوة جديدة في اتجاه دولة بوليسية فاشية في إسرائيل.

إنه جزء من جهد أوسع تبذله حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة لإثارة مناخ من كراهية الأجانب والخوف. لقد واجه اللاجئون، وخاصة الإريتريون، التمييز منذ فترة طويلة على أيدي السلطات. إنهم يتعرضون الآن لعنف الشرطة وحملة عنصرية منسقة قائمة على الدعاية والأكاذيب من قبل دولة تبرر وجودها على أساس الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام النازي في ألمانيا ضد يهود أوروبا.

هدف نتنياهو هو صرف السخط الاجتماعي المتزايد ضد حكومته بين اليهود الإسرائيليين.

اندلعت اشتباكات عنيفة صباح يوم السبت بين حوالي 1000 من مؤيدي ومعارضي النظام الإريتري بالقرب من السفارة الإريترية في وسط مدينة تل أبيب وكذلك في جنوب تل أبيب، موطن بعض أفقر المواطنين الإسرائيليين، بالإضافة إلى المهاجرين واللاجئين.

وكانت السفارة الإريترية قد نظمت مهرجانا ثقافيا بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الدولة بعد عقود من الحرب ضد إثيوبيا التي حكمت البلاد بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية. منذ عام 1993، يحكم الرئيس أسياس أفورقي إريتريا بقبضة من حديد، ويرأس نظامًا من الاعتقالات التعسفية والسجن والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب والقتل على يد الأجهزة الحكومية.

وفر أكثر من 500 ألف إريتري (12% من السكان) من البلاد وطلبوا اللجوء في أماكن أخرى، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وحتى عندما يعيشون في المنفى، أفاد الإريتريون أنهم تعرضوا للمضايقة والتهديد من قبل السلطات الإريترية، في حين أن التحويلات المالية إلى عائلاتهم في الوطن والتي تشكل نسبة هائلة تبلغ 32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغة 8 مليار دولار أمريكي يتم تحويلها في كثير من الأحيان إلى الدولة الإريترية.

هناك حوالي 18,000 إريتري دخلوا إسرائيل، بشكل رئيسي قبل عام 2013، كطالبي لجوء، ويُعتقد أن عددًا صغيرًا منهم فقط من أنصار أفورقي. في إسرائيل، يعيش طالبو اللجوء دون حقوق أو إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، ويعملون في وظائف يدوية منخفضة الأجر. تمت مراجعة 1000 طلب لجوء فقط وتم قبول أقل من بضع عشرات من الطلبات.

وكان ممثلو الجالية الإريترية في إسرائيل قد طالبوا بإلغاء الحدث بعد نشر تهديدات صريحة ضد معارضي النظام على وسائل التواصل الاجتماعي. وحذروا الشرطة من احتمال اندلاع أعمال عنف، مستشهدين بالأحداث التي وقعت في تورونتو حيث أصيب تسعة أشخاص؛ وفي السويد حيث تم اعتقال 100 متظاهر وجرح 50 آخرين؛ وألمانيا حيث قام مئات من رجال الشرطة باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع باعتقال 100 شخص. وأدى ذلك إلى إلغاء بريطانيا لحدث مماثل.

رفضت السلطات الإسرائيلية إلغاء الحدث، على ما يبدو بسبب علاقات تل أبيب الوثيقة، وإن كانت سرية، مع الدولة القمعية. وهذا على الرغم من التوترات داخل المجتمع الإريتري التي امتدت إلى أعمال عنف: في عام 2019، عندما تم القبض على 20 من طالبي اللجوء في تل أبيب، وعلى الأخص في عام 2020 عندما تعرض أحد مؤيدي النظام للطعن حتى الموت.

وعندما اندلعت أعمال العنف المتوقعة صباح السبت، حيث حطم المتظاهرون السيارات ونوافذ المتاجر وعربات الشرطة، ردت الشرطة بعنف غير مسبوق. واستخدموا، وهم يرتدون معدات مكافحة الشغب الكاملة، الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والغاز والهراوات وأطلقوا الذخيرة الحية والرصاص الإسفنجي على الحشود. وأصيب ما لا يقل عن 170 شخصا، من بينهم 49 ضابط شرطة. ومن بين المتظاهرين، أصيب 19 بجروح خطيرة، بينهم 15 بطلقات نارية. وتم القبض على خمسين إريتريًا. وفتح تحقيق لتحديد ما إذا كان استخدام الشرطة للأسلحة النارية قانونيا.

وقال نتنياهو إنه لا يريد ترحيل الإريتريين المشاركين في الاشتباكات على الفور فحسب، بل يريد ترحيل جميع طالبي اللجوء الأفارقة البالغ عددهم 27 ألفًا، معظمهم من إريتريا والسودان. وأضاف: “نريد إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لأولئك الذين شاركوا”، وأمر بإعداد خطط “لإبعاد جميع المتسللين غير الشرعيين الآخرين”. وربط ذلك بحملته للحد من صلاحيات القضاء، مشيراً إلى أن المحكمة العليا سبق أن ألغت بعض الإجراءات التي تهدف إلى إجبار الناس على المغادرة.

وترفض إسرائيل، على الرغم من كونها من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951، منح مكانة اللاجئ لأولئك الذين يفرون من الاضطهاد، بما في ذلك طالبي اللجوء الأفارقة، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجدد المطالبات بحق العودة للفلسطينيين وأحفادهم الذين تعرضوا للاضطهاد. أُجبروا على ترك منازلهم في حربي 1948-1949 و1967.

وتقول إسرائيل، التي تصنف طالبي اللجوء الأفارقة على أنهم “متسللون”، إنها ليس لديها أي التزام قانوني بالاحتفاظ بهم، في تحدٍ للقانون الدولي الذي يحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلد تكون فيه حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر. وبعد أحكام مختلفة أصدرتها المحكمة العليا بعدم جواز ترحيل اللاجئين قسراً، حاولت إسرائيل استخدام طرق مختلفة لإجبارهم على المغادرة. وتشمل هذه الإجراءات إرسال البعض إلى سجن بعيد في النقب، والذي حُكم عليه فيما بعد بأنه غير قانوني، وحجب 20% من أجورهم إلى ما بعد موافقتهم على مغادرة البلاد، أو تقديم حوافز نقدية لأولئك الذين يوافقون على الانتقال إلى رواندا. وقد أدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى مغادرة أكثر من 30 ألف أفريقي إسرائيل. ولم يصل سوى عدد قليل من طالبي اللجوء الأفارقة إلى إسرائيل منذ عام 2013، عندما أقام نتنياهو سياجًا على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر.

تسمح إسرائيل لأي شخص يمكنه الادعاء بالأصل اليهودي بالعيش في إسرائيل ويصبح مواطنًا إسرائيليًا بموجب قانون العودة. حتى أنها عدلت القانون في عام 1970 لتوسيع تعريف اليهودي لتمكين الهجرة الروسية إلى إسرائيل. لكنها رفضت على مدى عقود الاعتراف بحق يهود إثيوبيا في الهجرة إلى إسرائيل. ويعاني الكثيرون حتى يومنا هذا من التمييز العنصري والفقر، بينما لا يزال حوالي 10 آلاف “ينتظرون” الهجرة إلى إسرائيل، حوالي 7000 في جوندر و3000 في أديس أبابا.

وقال نتنياهو يوم الأحد إن الحكومة ستقوم بصياغة قانون جديد للهجرة لتجاوز القيود التي فرضتها المحكمة العليا. ووصف “التسلل الجماعي للعمال غير الشرعيين من أفريقيا” بأنه “تهديد ملموس لطبيعة ومستقبل دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.

وبالإضافة إلى توسيع السياج الإسرائيلي المتطور مع مصر، أعلن: “الآن سوف نبني سياجاً على حدودنا الشرقية (مع الأردن) ونضمن عدم حدوث أي تسلل من هناك أيضاً”. والغرض من مثل هذا السياج، الذي ستتكلف تطويره مئات الملايين، لا يمكن إلا أن يكون زيادة عزل وحصار الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني منذ عام 1967.

يخطط وزير الأمن القومي والزعيم الفاشي للقوة اليهودية، إيتامار بن غفير، لطرح قانون يتيح الاعتقال لأجل غير مسمى دون محاكمة و/أو الترحيل الجماعي للأشخاص الذين دخلوا إسرائيل “بشكل غير قانوني”. إن تجاوز القانون الأساسي الإسرائيلي لعام 1992: كرامة الإنسان وحريته، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الدستورية في إسرائيل.

تم احتجاز الإريتريين الثلاثة والخمسين الذين تم اعتقالهم رهن الحبس الاحتياطي، ثم تم وضعهم رهن الاعتقال الإداري في سجن جيفون لمدة 60 يومًا، وهي فترة يمكن تجديدها بشكل متكرر، بناءً على أوامر بن جفير على ما يبدو. وكان حريصاً على تجنب توجيه اتهامات جنائية، لأن أدلة الشرطة كانت ضعيفة ولأن ذلك قد يؤثر على ترحيلهم إلى بلد ثالث.

وفي يوم الأربعاء، مثل الإريتريون العشرة الأوائل أمام محكمة إدارية كشفت عن افتقار الشرطة إلى الأدلة، وإجرامهم – احتجازهم للاشتباه في عقدهم “تجمع غير قانوني” لا ينبغي أن يؤدي إلى احتجاز الشرطة – والوحشية. وقال أحد المعتقلين وهو يعرج على ساق واحدة، دون عكازين، وقد تمزقت ساقه الأخرى بسبب رصاصة، للقاضي وهو يحبس دموعه: “كنت في السرير في المستشفى. جاء رجال الشرطة وأخرجوا مني الحقنة وقالوا لي تعال. مازلت أتألم ولا أنام بالليل، كنت أعتقد أن هذه هي الديمقراطية. نحن بشر مثلكم”.

وقرأت مارجاليت كوهين، محامية المعتقلين، من نص المحضر في المحكمة: “الشرطة لم يكن لديها أي شيء، ولا دليل ضد أي معتقل… لماذا اعتقلته؟ لقد اعتقلته”. لأنه إريتري؟ لأنه كان على شخص ما أن يدفع لاستعادة شرف الشرطة المفقود؟

إن نظام الترحيل الجماعي والاعتقال الإداري، الذي يُستخدم منذ فترة طويلة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، يشكل تهديداً للعمال من جميع الأصول القومية، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، وسوف يُستخدم حتماً ضد العمال الإسرائيليين أيضاً.

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