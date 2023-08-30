رثاء : رحيل الارتري الكرني محمد طاهر شنقب

وتبقى إريتريا عظيمة برجالها ورموزها الوطنية الخالدة، وجاء هادم اللذات ليقبض على روح المناضل العربي المسلم محمد طاهر حمد موسى شنقب في جمهورية مصر العربية يوم الخميس 24 الجاري.

الفقيد من أسر مدينة كرن العريقة والتي اشتهرت بالتدين والمحافظة على الدين والأخلاق والوطنية.

والفقيد العزيز أفنى عمره في سبيل تحرير وطنه أريتريا، فهو أحد أبرز مؤسسي المجلس الوطني الأريتري للتغيير الديموقراطي، وشغل منصب مسؤول العلاقات الخارجية لأول مكتب تنفيذي للمجلس، وقد كرّس حياته من أجل إريتريا الحرة المستقلة.

وكان أبوشاكر بالفعل قليل الكلام كثير العطاء، وهب نفسه للقضية الإريترية وخدمة وطنه.

حتما ستكون «كرن» حزينة لأنها موطن أصيل ومكين للغة العربية، وهي أحد روافد الثقافة العربية، ولها علاقاتها مع البعثات الأزهرية، وأعطتنا قادة إريتريين عربا، ومنهم من هذه الأسرة الإريترية العريقة عائلة «شنقب» الكرام، ومنهم الأستاذ أبو بكر محمود موسى شنقب والذي كان محبا وجامعا لأعداد مجلة «العربي» الكويتية خلال السبعينيات والثمانينيات.

عائلة شنقب الإريترية الكرنية لها رموز، على الأجيال الإريترية ان تعتز بها، منهم سكرتير لجنة الأوقاف في كرن الأستاذ عبدالله موسى شنقب رغم صغر سنه لكنه عصامي سجل اسمه في تاريخ المجد.

ومادمنا نذكر العائلة فلنترحم على الأستاذ صالح محمد موسى شنقب من رجال «كرن» السياسيين الذين عملوا على تنمية المجتمع الإريتري اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.

إذ أرثي الأخ الكريم محمد طاهر حمد موسى شنقب (أبا شاكر)، نتضرع للمولى عز وجل أن يتقبله في عليين، وأعزي أسرته الكريمة داخل إريتريا والمهجر، لأنه بلا جدال أحد رجال ورموز مدينة كرن العريقة التي اشتهرت بالتدين والأخلاق والكرم.

العزاء لإخواني الإريتريين في كل مكان وزمان في هذا الرمز الذي رحل صابرا ومثابرا، فيارب اغفر له وارحمه بقدر ما ساهم وقدم وبذل من أجل إريتريا الحرة، وعلينا جميعا الدعاء له عند مليك مقتدر.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

الكاتب الكويتي: يوسف عبدالرحمن

أبومهند – الكويت

2023/8/28م