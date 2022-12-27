رحيل أحد جيل العطاء

الراحل / محمد برهان حسن

وفاة المناضل الكبير والصديق العزيز في العاصمة الارترية اسمرا احد ابرز قادة حركة تحرير ارتريا التي تأسست في العام ١٩٥٨م بمدينة بورتسودان في شرق السودان الشقيق وترأسها المناضل الشهيد محمد سعيد ناود. وهو الراحل المقيم محمد برهان حسن من مواليد العام ١٩٣٦م واب لأ ربعة من البنين والبنات هم: سميرة ، مريم ، سامي ونبيل ، تقيم اسرته حاليا في مملكة السويد . التحق بحركة تحرير في العام ١٩٦٠م وفي العام ١٩٦٢م تم اعتقاله لاكتشاف امر نشاطه السياسي لمدة ثلاثة أشهر تحت المادة العاشرة في القانون الاثيوبي انذاك ، واعتقل للمرة الثانية في العام ١٩٦٣م وترحيله الى سجن ( الم بقا) الشهير في اديس ابابا مع مجموعة مقدرة من رفاقه المناضلين. تم الافراج عنهم في يناير من العام ١٩٦٥م والتحق على الفور بجبهة التحرير الارترية وعمل في مواقع مختلفة منها مفوضا سياسيا في هيئة التدريب العامة لجيش التحرير الارتري

ورئيسا لمدرسة الكادر ثم عضوا في مكتب جبهة التحرير الارترية بالقاهرة في العام ١٩٧٤ وممثلا للجبهة في الجمهورية العربية السورية في العام ١٩٧٥م حتى العام ١٩٧٧م. بعد ازمة جبهة التحرير الارترية في العام ١٩٨١م تعاون مع الجبهة الشعبية ليصبح عضوا في المنظمات الجماهيرية التابعة لها وبعد المؤتمر الثالث للجبهة الشعبية اصبح عضوا نشطا في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكمة الان. الراحل المقيم محمد برهان حسن اهتم بالتوثيق لتجربته وتجربة العمل الوطني الارتري وقد ساهم برفد المكتبة الارترية بكتاب باسم حركة تحرير ارتريا تناول فيه مراحل تأسيس وتطور الحركة والخلافات التي عصفت بها وملاحظاته عن تلك التجربة. ونذكر ان محمد برهان تلقى تعليمه الاولي في ارتريا ثم جمهورية مصر العربية واتم الدراسة الجامعية في جمهورية العراق بكلاريوس الاقتصاد و العلوم السياسية من جامعة بغداد . تميز الفقيد بحسن الخلق وطيب المعشر. رحمه الله رحمة واسعة والهم اله ورفاقه الصبر وحسن العزاء ، وانا لله وانا اليه راجعون.

علي محمد صالح شوم

لندن – 26/12/2022