رحيل المناضل حسن كنتيباى كرار

بسم الله الرحمن الرحيم

انا لله وانا اليه راجعون

المناضل الراحل/ حسن كنتيباى كرار مع ابنه عبد الله

انتقل الى الرفيق الاعلى المناضل حسن كنتيباى كرار محمد بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وذلك في يوم السبت الثاني من شهر ابريل 2022م الموافق الاول من شهر رمضان الفضيل بعد صراع مع المرض الذي اقعده لفترة من الزمن ، التحق الراحل المقيم حسن كنتيباى كرار بالثورة في ستينيات

القرن الماضي وابتعث الى الجمهورية العربية السورية في دورة عسكرية حيث تدرب على سلاح الهندسة ، وبعد عودته عمل في مواقع مختلفة في تنظيم جبهة التحرير الارترية فقد تم توجيهه في المنطقة العسكرية الثانية ضمن مجموعة الفدائين ، عمل كمفوض سياسي ثم تم توجيهه الى العمل في مجال تخصصه ( الهندسة) وهو المجال الذي اتقنه بمهارة وابدع فيه ، فكانت لمساته واضحة ، عملت وحدته الهندسية على تعطيل الجسور التي كان يستخدمها العدو الاثيوبي ، وفي فترة ما بعد مؤتمر ادوبحا تم تكليفه عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام الاول .الراحل المقيم متزوج واب لعدد من الابناء والبنات وهم عبدالعزيز والمرحوم عبدالحميد ، عبدالله ، كرار ، وأسماء وعائشة . رجل طيب المعشر محب للجميع متواضع وصاحب نكتة رحمه الله .ندعو المولى عزوجل ان يرحمه ويغفر له ويجعل كل ما قدم لوطنه وشعبه في ميزان حسناته وانا لله وانا اليه راجعون, على محمد صالح شوم لندن – 04/04/2022م