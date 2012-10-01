رحيل برهاني فقد جسيم

في هذه الحياة تجتمع بشخصيات يبهرك تجردهم وحبهم للعمل العام وخدمة أبناء جلدتهم دون كلل أو ملل … وكان كذلك الأستاذ برهاني ولدي قبرئيل والذي رحل عنا يوم الاثنين الماضي الموافق 26 أكتوبر 2020 في مدينة لندن بعد مرض المّ به ولم يمهله طويلا …

الفقيد يعرفه القاصي والداني، ولقد عرفت الأستاذ برهاني عن قرب منذ فترة وجدت فيه كل السمات الجميلة … فخور بإرتريته … وطني جسور… خدوم لكل من أمّه، يتمتع بعلاقات طيبة ووطيدة مع مختلف الأطياف من أبناء وطنه، يتعامل مع الجميع دون تمييز مما أكسبه حب الكثيرين واحترامهم وتقديرهم له … الأستاذ برهاني أب لأربع – ثلاث أبناء وبنت واحدة – ولقد كنت قمت بزيارته مع أحد أعز أصدقائه الأستاذ علي هندي وهو في فراش مرضه قبل أسبوعين، وكأنها كانت زيارة الوداع.

الأستاذ برهاني عمل صحفيا في مجلة – Sudan Now – سودان ناو – في سبعينات القرن الماضي في الخرطوم، كما عمل مدرسا في إحدى المدارس في بورتسودان قبل أن يهاجر إلى المملكة المتحدة. وفي الفترة التي عمل فيها صحفيا قد نشط وسط الإعلاميين السودانيين ليعرّف بالقضية الإرترية وعدالتها ويبلور كثير من نشاطات الثورة، فخلق علاقات قوية في أوساط المثقفين السودانيين، واستمرت هذه العلاقة حتى بعد مغادرته للسودان وكان يجيد اللغة العربية ويتحدثها بطلاقة.

وفي لندن أسس الفقيد المنظمة الإرترية للطباعة والنشر والتي أُعتمدت ضمن المنظمات المتعاونة مع مؤسسة Initiatives of Changes – مبادرات التغيير والتي ساهمت في دعم كل المبادرات التي أطلقتها المنظمة الإرترية للطباعة والنشر والتي كان هو عصبها الحقيقي. تعود علاقة الفقيد بمؤسسة مبادرات التغيير إلى أواسط الثمانينات القرن الماضي عندما كان يعمل صحفيا في الخرطوم.

أطلق برهاني خلال مسيرته الحافلة عددا من المبادرات، منها:

• سيمينار العلاقة بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في عام 2011؛

• سيمينار مستقبل العلاقات الإرترية الأثيوبية بعد رحيل رئيس وزراء أثيوبيا الأسبق – مليس زناوي؛

• كما عقد سيمينار عن آفاق التغيير في إرتريا والذي استضاف فيه بعض القيادات العسكرية السابقة للجبهة الشعبية لتحرير إرتريا …

• كان يعقد الأستاذ برهاني بالاستمرار لقاءات وسيمينارات بين الأكاديميين الإرتريين والأجانب من أجل تسليط الأضواء على معاناة الإرتريين

إسهامات الأستاذ برهاني قد تعددت وكان يحاول أن يخدم أبناء وطنه من أي موقع مسؤولية أو منصة يحتلها، كان يؤمّن قاعات الاجتماعات والاحتفالات للمنظمات والأفراد الإرتريين في المناسبات الوطنية المختلفة أو تدشين صدور كتاب جديد … واهتماماته بخصوص أوضاع اللاجئين الإرتريين لا غبار عليها حيث كان يذهب إلى كالي – في الحدود الفرنسية البريطانية – لتفقد أحوالهم وتقديم ما أمكن تقديمه من المساعدات … وفي الحادثة المشؤومة في سواحل لامبيدوزا الإيطالية – والتي راح ضحيتها أكثر من 360 شخص – وكان بينهم الكثيرون من اللاجئين الإرتريين قادمين من ليبيا ذهب بنفسه إلى موقع الحدث … كما كان له إسهامات في دخول بعض اللاجئين الإرتريين من ليبيا إلى إيطاليا، فهذا كله يؤكد الحس الوطني العالي الذي تلبسه وعاش به ومن أجله .. وكان قد شارك في مؤتمر أديس أبابا، ومؤخرا شارك في مؤتمر المجلس الوطني الذي انعقد بالسويد … وكانت له مساعي لدعوة جميع التنظيمات الإرترية من أجل العمل معا إلا أن المرض أقعده والمنية كانت أسبق.

لا شك أن رحيل برهاني سيترك فراغا كبير في الأوساط الإرترية لاسيما الناشطة منها … إلا أنه قد ترك أثرا جميلا يذكره فيه أصدقاؤه وزملاؤه … فوداعا يا برهاني

علي محمد صالح

لندن

30 من أكتوبر 2020