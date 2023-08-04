رحيل عمدة الرياض: عبد القادر محمد نور

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157

صدق الله العظيم

انتقل الى جوار ربه فجر اليوم الخميس الثالث من اغسطس الجاري بمدينة الرياض ، الحبيب اوالمناضل الوفي ورجل المواقف الفقيد عبدالقادر بخيت محمد نور اثر علة لم تمهله طويلا.

المناضل عبدالقادر من نشطاء المنظمات الجماهيرية الارترية في الاتحاد العام لعمال ارتريا ، ومن اللامعين في العمل الاجتماعي لا يتوانى في خدمة الناس وقضاء حوائجهم، فقد كان نشطا مقداما وفيا ، وتشهد بذلك الجالية الارترية بالرياض لم يتوانى عن خدمة شعبه، ومجتمعه يوما الى يوم الرحيل المر ، وبفقده فقدت الجالية في الرياض وعموم المملكة العربية السعودية احد اهم عناصرها النشطة الامر الذي سوف يترك فراغا كبيرا، جعل الله كل ماقدم من اجل شعبه ووطنه في ميزان حسناته وتقبله في جنات الخلود.

التعازي القلبية لكل افراد الاسرة الكريمة الابن اكرم واخوانه واخواته واشقاء وشقيقات الراحل المقيم واصدقائه ومعارفه ورفاقه المناضلين ولنا جميعا وانا لله وانا اليه راجعون.

علي محمد صالح شوم

لندن- 03- 08-2024