ر ئيس المجلس الوطني يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الاسترالية.

إعلام المجلس الوطني :تقرير إخباري:

زيارة ناجحة للدكتور نقاش إلى وزارة الخارجية الأسترالية فى العاصمة كانبيرا.

ناشد الدكتور نقاش الحكومة الأسترالية والمجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة ضد هذه الانتهاكات ودعم الشعب الإرتري في نضاله من أجل الحرية والعدالة.

في خطوة دبلوماسية مهمة قام الدكتور نقاش رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي بزيارة ناجحة إلى وزارة الخارجية الأسترالية في العاصمة كانبيرا اليوم الخميس 20 فبراير 2025.

خلال اللقاء اجتمع الدكتور نقاش مع مسؤولين رفيعي المستوى حيث قدم تعريفًا شاملاً بالمجلس الوطني الإرتري ودوره في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في إرتريا. كما استعرض الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام القمعي في البلاد والتي تشمل الاعتقالات التعسفية و التعذيب في السجون ومصادرة الأراضي فرض الخدمة العسكرية غير المحدودة إغلاق الجامعات، و تجهيل الشباب والزج بهم في حروب عبثية وتعطيل التنمية وقمع الحريات ، هذا ويتعرض الشباب للموت في الصحارى والبحار أو ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر.

الدكتور نجاش عثمان والدكتور عبدالرزاق كرار مع مسؤولي وزارة الخارجية

ناشد الدكتور نقاش الحكومة الأسترالية والمجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة ضد هذه الانتهاكات ودعم الشعب الإرتري في نضاله من أجل الحرية والعدالة.

وفي ختام زيارته قدم مذكرة رسمية تحث الحكومة الأسترالية على وقف تعامل الشركات الأسترالية مع النظام الإرتري خصوصًا في استيراد الذهب والموارد الطبيعية، حيث تُستخدم عائداتها لتعزيز قبضة النظام القمعي وتمويل الحروب التي تزعزع استقرار المنطقة وتحصد أرواح الشباب الإرتري.

لقيت المذكرة اهتمامًا بالغًا من المسؤولين الأستراليين الذين رحبوا بالمطالب العادلة التي حملها الدكتور نقاش وأبدوا استعدادهم للنظر في هذه القضايا بجدية.

بهذه الزيارة، نجح الدكتور نقاش في إيصال صوت الشعب الإرتري إلى إحدى الحكومات الفاعلة في الساحة الدولية مما يعزز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى فضح النظام القمعي وكسب مزيد من الدعم لقضية الحرية والديمقراطية في إرتريا.

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