زعيم الويانى يكشف عن لقاءات سرية مع نظام هقدف

فرجت نقلا عن صوت امريكا

كد زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي، دبرطيون جبريميكائيل، وجود محادثات لم يتم الكشف عنها سابقًا بين منطقته وزعماء إريتريا.

وقال ديبريطيون في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإقليمية ميكيلي في إثيوبيا اليوم الثلاثاء، إن الجولة الأولى من المحادثات جرت قبل حوالي ستة أشهر في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال للصحفيين إن جيتاشو ردا، رئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة لتيجراي، مثل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في المحادثات في دبي.

وقال ديبريطيون، دون الإشارة إلى المكان والتاريخ، إن اجتماعات لاحقة عقدت مع القادة الإريتريين بعد الاجتماع الأول في دبي.

وقال “لقد تقرر ذلك من قبل اللجنة التنفيذية لجبهة تحرير شعب تيغراي، وبناءً على ذلك، أجرى الرئيس جيتاتشو ردا اتصالات مع زعماء إريتريا. وهذا أمر أعرفه وتعرفه اللجنة التنفيذية لحزبي”.

وقال إن المحادثات التي كانت تهدف إلى تحقيق السلام بين الجانبين حققت نتائج إيجابية.

وقال إن “عمليات اختطاف المواطنين والنهب والأنشطة الأخرى التي كانت تقوم بها القوات الإريترية تحسنت وخفت حدتها نتيجة لذلك”.

وأضاف أن هدف حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هو “إحلال السلام مع جميع جيراننا، بما في ذلك قوات فانو والحكومة الإريترية”.

وأضاف “بناء على هذا المبدأ، التقى جيتاشو مع القادة الإريتريين، وهو أمر معروف لدى رئيس الوزراء الموقر ومن جانبي. ولكن هذا من أجل قضية نبيلة ومن أجل السلام”.

وأشار ديبريطيون إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد كان يشجعهم على المشاركة في المحادثات. وأضاف أن جيتاتشو أطلع الزعيم الإثيوبي أيضًا على المحادثات.

ولم يصدر أي رد فعل فوري من مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أو إريتريا أو جيتاتشو ردا.

وقد تواصلت خدمة القرن الأفريقي التابعة لإذاعة صوت أميركا مع مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي وخدمة الاتصالات الحكومية لكنها لم تتلق أي رد. كما فشلت محاولات متكررة للحصول على رد من وزارة الإعلام الإريترية.

كانت حكومتا إثيوبيا وإريتريا حليفتين خلال الحرب المميتة التي استمرت عامين في تيغراي والتي أسفرت عن مقتل الآلاف. واتهمت منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة القوات الإريترية والإثيوبية بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب في تيغراي، وهي التهمة التي نفتها الحكومتان.

في نوفمبر 2022، وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاق وقف الأعمال العدائية في بريتوريا بجنوب أفريقيا، ملتزمة بإنهاء القتال بشكل دائم.

يزعم مسؤولو إقليم تيغراي أن القوات الإريترية لا تزال موجودة في أجزاء من منطقتهم على الرغم من دعوة اتفاق بريتوريا إلى انسحاب القوات الأجنبية. ودعا الاتفاق إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية وقوات الدفاع الوطني غير الإثيوبية، في إشارة إلى القوات الإريترية والميليشيات الإثيوبية المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هامر سيستعرض خلال زيارته لإثيوبيا تنفيذ اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا مع الموقعين عليه. وجاء في البيان:



“تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة الإثيوبية والإدارة الإقليمية المؤقتة لتيجراي لتحقيق السلام الدائم، بما في ذلك من خلال نزع السلاح الفعال وتسريح المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم؛ والعودة المنظمة والسلمية للنازحين داخليًا؛ وتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة”.

وأضاف البيان أن هامر سيناقش مع المسؤولين الإثيوبيين جهودهم لتعزيز الحوار لإنهاء العنف في منطقتي أمهرة وأوروميا.

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