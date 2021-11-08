زعيم جيش تحرير اروميا : قواتنا بالقرب من العاصمة والحرب ستنتهى قريبا جداً

قوات جيش تحرير اوروميا اليوم فى مدينة امبو على بعد 117كم من العاصمة

فرجت : وكالات

فى تصريح لوكالة فرانس برس يوم امس الاحد قال زعيم جيش تحرير اروميا جال مارو ان قواته تقترب من العاصمة الاثيوبية اديس ابابا وانها تستعد لشن هجود جديد .

وقال جال مارو واسمه الحقيقى كومسا دريبا “ما انا متأكد منه هو ان الحرب ستنتهى قريبا جدا “.

واشار الى انشقاق الجنود الموالون للحكومة وان قوات جيش تحرير اروميا موجودة على بعد 40كم من العاصمة ولن تتراجع شبر واحد من المنطقة التى تسيطر عليها.

وقال “نحن نستعد للضغط من أجل هجوم آخر ,الحكومة تحاول فقط كسب الوقت ، وهى تحاول إثارة حرب أهلية في هذا البلد “.

الجدير بالذكر ان اكثر من 1600 جندى فى القوات الخاصة لحكومة اقليم اروميا الموالية لابى احمد اعلنت تمردها على الحكومة الاقليمية وانضمنت الى جيش تحرير اروميا بالقرب من مدينة نكمتى غرب اديس ابابا .