سفير ارتريا في جنوب السودان: أبي احمد تسبب في تدهور العلاقات الإرترية الاثيوبية.

١ ديسمبر ٢٠٢٤ فرجت:

في مقابلة له مع قناة يوتيوب السفارة الإرترية ببريطانيا قال السفير يوهانس تكلى ميكئيل سفير النظام الارتري في جنوب السودان عند الحديث عن تدهور العلاقات الارترية الاثيوبية ” ان أبي احمد بتصرفاته الصبيانية تسبّب في انقطاع العلاقات بين الدولتين اللتين أبرمتا اتفاقية للسلام لإنهاء حالة اللاحرب وإلا سلام التي امتدّت بعد الحرب الحدودية لمايقارب من عشرين عاماً.

شهدت العلاقات بين الدولتين تدهورا حادا خاصةً بعد اتفاقية بريتوريا التى أبرمت بين الوباني والحكومة الفيدرالية وابعدت ارتريا مشهد تلك المفاوضات واصبحت الخاسر الوحيد في حرب الأشقاء التي اندلعت بين الوياني والحكومة الفيدرالية.

وكآن طبيعيا نتيجة لذالك الفتور ان تشهد الخدمات التي استئنفت بعد اتفاقية السلام ان تشهد هي الاخرى نوع من الانقطاع مثل الاتصالات الدولية والرحلات الجوية للخطوط الاثيوبية التي تم منعها عن ارتريا في الشهور القريبة الماضية.

وشهد وجه هذه العلاقة نوع من السفور بعد الاتفاقية الثلاثية بين مصر ارتريا والصومال خاصة وان اثيوبيا رأت تهديدا مباشراً لها خاصة بعد مد مصر للحكومة الفيدرالية الصومالية بالأسلحة الثقيلة مما دعا اثيوبيا لدعم الأقاليم الصومالية مثل بونتلاند وجوبا بالأسلحة.

وبرغم أن المقابلة تمّ ازالتها من قناة اليوتيوب التابعة للسفارة إلا انها لم توضح الأسباب التي دعتها لفعل ذلك خاصة بعد وجدت المقابلة اهتمام غير مسبوق خاصة من الأثيوبين.

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