طاغية ارتريا يتحدث لأول مرة منذ تورطه في الحرب الاهلية الاثيوبية في إقليم تجراي

طاغية ارتريا يؤكد أمس في حديثة لفضائيته من حيث اراد أم لم يرد تأكيد تدخله عسكريا ويبرره بمجموعة أوهام يعتقدها هو ويطرحها مسببات لتدخله وان لم يصرح حرفيا بتدخله العسكري ولكنه ايضا لم ينفي حرفيا ربما لان الادلة المطروحة لا تعطيه الفرصة ليلفق اكذوبة كما فعل زملائه الذين ظلوا ينفون هذا التدخل وفي حديثه يعترف بقوله ” لم نستعجل في تنفيذ انسحاب القوات الاثيوبية من الحدود الإرترية واهتمامنا انصب على التغيير في اثيوبيا” أي ان الاولوية ليست السيادة الوطنية كما كان يروج اتباع هقدف في الايام الاولى لتبرير تدخله العسكري وهو نسف لما كانوا يروجون له . انما الاولون بالنسبة له الاوضاع الاثيوبية الداخلية !! واعترافه ايضا بقوله (قدراتنا في المجال الصحة صفر واقتصادنا استهلاكي ولا نملك أي مشروعات صناعية كوفيد ١٩ لم يؤثر على اقتصادنا لعدم وجود مشروعات اقتصادية كبيرة) ونحن نسأل ماذا اذن كان يفعل طوال 30 عاما من الحكم اليس هو المسئول الاول عن هذا الفشل ؟

بقية حديثه الطويل كالعادة تنظير من لا يملك نموذجا ناجحا لدولة مزدهرة اقتصاديا وينعم شعبها بالرفاهية حتى يحتذى به وتؤخذ كلماته بمثابة حكم يحتذى بها بل هو مثالا للفشل الذريع باعترافه وسلسة من الاكاذيب لا تنتهي