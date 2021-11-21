قوات دفاع تجراى تقترب من اديس ابابا بعد سيطرتها على “شوا روبيت”

الم كتما هى اخر مدينة فى اقليم الامهرا للعبور الى اقليم الارومو

فرجت : مصادر

اعلنت القيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى اليوم الاحد سيطرة قواتها على مديتى شوا روبيت ومولالى وان قواتها تتقدم نحو منطقة مذوذو (3000 متر فوق سطح البحر ) .

وكانت قوات دفاع تجراى قد سيطرت يوم الجمعة الماضية على بلدة دجولو وعلى المدينة التاريخية مهال ميدا عاصمة منز فى شمال شوا والتى تعتبر مركز النفوز السياسى لعرقية الامهرا فى عهد الملك منليك والملك هيلى سيلاسى .

وتشكل السيطرة على شوا روبيت التى تبعد 220 كم عن العاصمة اديس ابابا ضربة قاسية لحكومة ابى احمد .

وكانت كاميرة قناة الجزيرة العربية قد رصدت حصرياً يوم الثلثاء الماضى حشد للجيش الاثيوبى فى مدينة شوا روبيت تتجه لجبهة القتال.