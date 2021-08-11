هزيمة ساحقة لبقاية الجيش الفيدرالى الاثيوبى على بحيرة “هايك” شمال مدينة دسى

سلاح مدفعية قوات دفاع تجراى يعتمد بشكل رئيسى فى تسليحه على غنائم المعارك مع الجيش الفيدرالى

فرجت : مصادر

كبدت قوات دفاع تجراى فلول الجيش الفيدرالى خسائر فادحة فى الارواح والعتاد فى المعارك الدائرة بين الطرفين فى جبهة ولديا بمحافظة ولو شمال اقليم الامهرا الاثيوبى .

واشارت المصادر ان مدفعية قوات دفاع تجراى دكت تجمعات فلول الجيش الفيدرالى والقوات الخاصة الامهرية بالاضافة الى تعزيزات المليشيا الامهرية التى قدمت من مدينة “دسى” لوقف تقدم قوات تجراى في جبهتى ولديا ومرسا.

واضافت المصادر ان قوات دفاع تجراى تمكنت من السيطرة على منطقة بحيرة هايك بعد مقتل وجرح عدد كبير القوات الفيدرالية والامهرية. كما غنمت على تراسانة ضخمة من المعدات العسكرية الحديثة.

وتبعد منطقة هيك 28 كلم من مدينة دسى و48كلم عن مدينة كومبلشا التى تعتبر نقطة عبور رئيسية تربط ميناء جيبوتى وجنوب اقليم امهرا واقاليم الوسط والغرب والجنوب بالاضافة الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.