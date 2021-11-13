عقوبات أمريكية جديدة على النظام الحاكم في ارتريا لدوره في الحرب الاثيوبية.

فرجت وشنطن 12 نوفمبر 2021م:

أعلنت وزارة الخزانة الامريكية يوم أمس الجمعة 12 من نوفمبر 2021م عقوبات جديدة تستهدف اربعة مؤسسات في النظام الحاكم وشخصيتين من قياديه.

جنرالات هقدف منهم من وصله رأس السوط ومنهم من ينتظر

وقالت الوزارة ان العقوبات الجديدة بغرض الضغط على الاطراف المتورطة في الحرب الاثيوبية الدائرة منذ العام الماضي بين الحكومة الفيدرالية والحكومة الاقليمية في اقليم تجراى بقياد الجبهة الشعبية لتحرير تجراى وذراعها العسكري المتمثل في قوات دفاع تجراى، وقج تورط النظام الحاكم في الاصطفاف وراء حكومة أبي أحمد وحارب بجانب الجيش الفيدرالي الاثيوبي وقد وجهت اليه تهم بارتكابه جرائم انسانية منها القتل والنهب والاغتصاب.

يرى المراقبون ان العقوبات الجديدة جزء من السعى الحثيث لادارة الرئيس الامريكي جو بايدن للضغط على الاطراف المتورطة في الحرب ومحاولة ان يكون لها مخارج سلمية بدفع الفرقاء الى طاولة المفوضات ، خاصة وان سيناريوهات العسكري قد تكون لها كلفة باهظة لا يمكن التكهن بعوقبها.

خص قرار وزارة الخزانة الامريكية القرار رقم 14046 كل من قوات دفاع النظام الارتري وعلى رأسها الجنرال فليبوس وحزب هقدف ومؤسسة البحر الاحمر للتجارة وشركة حيدري وهي شركة تم تأسيسها من قبل الحزب الحاكم عام 1994م وكل من أبرها كاسا مسؤول جهاز الأمن الوطني بالنظام وحقوص كشا المسؤول والمؤتمن على القضايا المالية في الحزب الحاكم ومدير شركة البحر الاحمر.

حيثيات القرار من موقع وزارة الخزانة الامريكية.

Treasury Sanctions Four Entities and Two Individuals in Connection with the Crisis in Ethiopia | U.S. Department of the

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