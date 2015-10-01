فقد جلل: رحيل عثمان حامد كنتيباي

بسم الله الرحمن الرحيم

فقد جلل

انتقل اليوم الاربعاء ٧ يوليو ٢٠٢١م

الى الرفيق الاعلى بكندا الاخ والصديق عثمان حامد كنتيباى سمرالعول اثر علة لم تمهله طويلا.

الراحل المقيم أب لي ستة من الابناء هم: حامد، فؤاد، سامية ،حفصة، منيرة، ومواهب، تمتع الاخ ابو حامد بصفات كريمه فقد كان طيب المعشر محب للجميع ، كان عضوا في حركة تحرير بكرن في التشكيلة التي كان يرأسها عافة عثمان ضرار ، ثم عضوا في خلايا جبهة التحرير الارترية. شغل منصب عضو البرلمان الفدرالي لدورتين في فترة السبعينات ليغادر بعدها الى السعودية، وقد عمل في مجالات مختلفة في المملكة حتى استقر به المقام اخيرا في مدينة (الجبيل) ، وقد اسس شركة تجارية هناك للمقاولات متعددة الاغراض، فكانت شركته ناجحة وقد شغل معظم وظائفها ابناء وطنه ارتريا، كان تعامله مع موظفيه راقيا مما اكسبه احترام الجميع. رجل شهم سخى يقدم يد العون للجميع.

انه لفقد كبير ولكنها سنة الحياة، ولكل اجل كتاب ، ندعو الله تعالى ان يرحمه وبتقبله قبولا حسنا وان يجعل كل ماقدم في ميزان حسناته ويدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا، ولاسرته وابنائه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

علي محمد صالح شوم

لندن – ٩ يوليو ٢٠٢١م