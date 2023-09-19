فقد جلل : عمر عليم في ذمة الله



انتقل الى الرفيق الاعلى الاخ العزيز والمناضل الجسور الاستاذ عمر جعفر السوري (عمر عليم) وذلك في يوم الاحد 17 سبتمبر 2023م ، اثر علة لم تمهله طويلا في منفاه الاختياري ب(كندا) . فقيد الوطن الاستاذ عمر عليم من الشخصيات الوطنية البارزة فهو اعلامي وكاتب وموثق ضليع التحق بالعمل الوطني الارتري منذ وقت مبكر وهو في مقاعد الدراسة بالسودان ومتفرغا في مكتب جبهة التحرير الارترية بالسودان ، شارك بفعالية في المؤتمر الوطني الاول لجبهة التحرير الارترية الذي انعقد في منطقة (آر) بشمال ارتريا في العام ١٩٧١م ، وقد تم توجيهه كعضو في مكتب جبهة التحرير الارترية بسوريا بعد المؤتمر وقد لمع نجمه خاصة في مجال الاعلام حيث اصدرنشرة دورية باسم “المؤتمر” والتي كان لها صدى كبير ، اسس مع رفاقه اتحاد الصحفين الارتريين والذي اصبح في عهده عضوا في اتحاد الصحفين العرب، وقد شغل منصب تنفيذي في اتحاد الصحفين العرب وكان اخر موقع تقلده نائب رئيس اتحاد الصحفين العرب. وفي ظل رئاسته نال اتحاد الصحفين الارترين عضوية مراقب في اتحاد الصحفين العالمي وهذا تحقق بمجهودات جبارة بذلها الراحل المقيم عمر عليم. امتلك الراحل عليم ملكات لغوية كالانجليزية والعربية والتقرينية . عمل مستشارا في السفارة الكندية بدولة الامارات العربية المتحدة . كان دمث الاخلاق طيب المعشر نال ثقة الجميع من من عايشه وزامله . واود ان اشير ان الراحل المقيم كان قد بدا في الفترة الاخيرة كتابة راتبة عن ذكرياته في النشرة الدورية التي تصدرها جبهة التحرير الارترية.

الراحل اب لثلاثة من الابناء ولدين وبنت.

اللهم ارحمه واغفر له واجعل كل ما قدم في ميزان حسناته .

انا لله وانا لله راجعون.

علي محمد صالح شوم

لندن- 19/09/2023