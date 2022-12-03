فقد جلل

بسم الله الرحمن الرحيم

انتقل الى جوار ربه في ال20 من نوفمبر الماضي بمدينة لندن المناضل ابراهيم عبدالرحمن بشير والملقب ب (ضابط) بشكل مفاجئ وقد يكون السبب سكتة قلبية ، سوف يوارى الثرى اليوم الثاني من ديسمبر 2022م بمقبرة رياض

الصالحين بشمال لندن ، وقد تأخر الدفن بسبب الاجراءات التي اخذت وقت للتحقق من اسباب الوفاة ، وقد عملت جمعية المواساة جاهدة لتسريع الاجراءات لتجهيز الجثمان الذي سوف يتم غسله وتكفينه والصلاة عليه في مقر الجمعية الاسلامية الارترية (امكا) بجنوب غرب لندن . التحق المناضل الراحل ابراهيم ضابط بجبهة التحرير الارترية في العام 1974م من مقاعد الدراسة وبعد التدريب العسكري والتاهيل السياسي عمل في عدة مواقع الى ان ارسل الى دورة ضباط للجمهورية العراقية الشقيقة في العام 1976م وبعد التخرج عاد الى الميدان وعمل كقائد كتيبة ثم شغل مواقع مختلفة اخرى في جهاز التسليح مع المناضل ادريس ابراهيم محمد سعيد (قريش) وبد دخول الجبهة عمل مع تنظيم ساقم وظل كذلك وهو في المملكة العربية السعودية ، وفي التسعينيات انتقل الى اثيوبيا بتوجيه من تنظيم ساقم وظل هناك يعمل في التنظيم الى ان التحق باسرته في بريطانيا التي كانت قد سبقته منذ سنوات ، الراحل المقيم ابراهيم ضابط اب لأربعة اثنين من الاولاد واثنين من البنات . رجل بشوش حسن الخلق طيب المعشر ، مثقف ومطلع وكان مهموما بالوطن وما يمر به من محن , رحم الله الاخ ابراهيم ضابط وغفر له وانا لله وانا اليه راجعون.

علي محمد صالح شوم

لندن -02/12/2022م