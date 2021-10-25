فوضى ونزوح الالاف من مدينة دسى … وقوات دفاع تجراى تعلن حذر الطيران على مطار كومبولشا

فرجت : مصادر

بعد استيلائها على مدينة هايك والتلال المحيطة بها سيطرت قوات دفاع تجراى على مدينة كوتارب على بعد 22كم عن مدينة دسى لتصبح دسى محاصرة من اتجاهين الشمال الشرقى والغربى .

واعلنت قوات دفاع تجراى فى بيان عسكرى ان قواتها تمكنت من السيطرة على منطقة “بروميدا ” وان قواتها اصبحت على بعد 8 كم من مدينة دسى.

وقال البيان ان قوات تجراى اسرت العقيد تادسى اندالى (من عرقية الارومو) قائد الفرقة 91 التابعة للجيش الفيدرالى الاثيوبى.

كما اعلنت قوات دفاع تجراى فرض حظر على مطار كومبولتشا,ودعت سكان كومبولشا ودسي إلى البقاء في المنازل وحماية ممتلكاتهم. وطلبت من عناصر الجيش الاثيوبي الى تسليم أنفسهم لقوات تجراي.

ونشرت وسائل اعلام اثيوبية صور عن نزوح جماعى لمواطنين من مدينة دسى باتجاه الجنوب خشية امتداد المعارك الى داخل المدينة التى يتحصن بها جنود الحكومة الفيدرالية والمليشيات الامهرية .