فى بث مباشر … فنان اثيوبى شهير يصدم كوادر الحزب الحاكم الاثيوبى

فرجت : وكالات

فاجئ الفنان الاثيوبى الشهير تاريكو جانكيس عشرات الالاف من مؤيدى ابى احمد المشاركين فى مسيرة لدعم الجيش الاثيوبى بدعوته للحوار بين الفرقاء فى اثيوبيا .

ووسط ذهول القياديين فى الحزب الحاكم وفور اعتلائه خشبة المسرح قال تاريكو : ” لم آت هنا لأغني … ليس لدي ما أغني عنه … دعونا لا نرسل المزيد من شبا بنا للحرب … يكفي … يكفى بما فيه الكفاية البنادق… هذا ليس حلاً… نحن بحاجة إلى السلام”.

وقال تاريكو قبل اغلاق ميكروفونه ” لماذا نهتف : المضي قدما للموت؟ لا يتوجه أي شاب إلى الخطوط الأمامية للقتال ، دعوا كبار السن يمسكون بالعشب الطازج ويطلبون المصالحة” العشب الطازج هو رمز السلام في اثيوبيا.

واثناء كلمته يمكن سماع صوت شخص على خشبة المسرح يقول : ” من دعاه” , وكذلك صوت انثوى من المنصة الرسمية  تقول : ” العبوا الموسيقى “.

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نشرت بواسطة في نوفمبر 8 2021 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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