فيديو : تقدم قوات دفاع تجراى فى جبهة دبرى تابور

فرجت : مصادر

أكدت قوات دفاع تجراى فى بيان ان قواتها حققت انتصارت كبيرة على جبهة دبرى تابور داخل اقليم الامهرا وذلك بعد انهيار الجيش الفيدرالى الاثيوبى والقوات الخاصة الامهرية واستسلام المليشات الامهرية .

وأوضح البيان أن قوات دفاع تجراى تمكنت من السيطرة على مدن على طول الطريق الرئيسى بطول 175 كم بين ولديا وعاصمة اقليم الامهرا بحرى دار.

من جهة اخرى وضع رئيس حكومة اقليم تجراى د. دبرظيون اليوم الحكومة الفيدرالية امام خيارين : اما القبول بالشروط السبعة وملحقاتها الست التى اعلنتها حكومة اقليم تجراى لوقف اطلاق النار او الاستمرار فى الحرب .