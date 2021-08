(فيديو) مشاهد تظهر تقدم جيش تحرير أورومو في جنوب اثيوبيا

فرجت : مصادر

نشرت مواقع اوروميا معارضة للحكومة الفيدرالية الاثيوبية مشاهد فيديو تظهر تقدم قوات تحرير اورومو في عدة محاور في جنوب اثيوبيا .

وشهدت الايام الماضية تحرير بعض المدن والقرى فى منطقة “بوريا” فى اقضى جنوب اثيوبيا.

كما تمكن جيش تحرير اوروميا من السيطرة على مستودع للاسلحة فى منطقة “دقدا داوا ” تابعة لسلطات اقليم اوروميا الموالية لرئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد.

وتقول المصادر ان غرب جوجى تم تحريرها بالكامل وان قوات اقليم الاورومو فى المدينة استسلمت وانضمت الى جيش التحرير.

تُظهر لقطات المعركة أدناه قوات جيش اورومو وهي تقوم بإجلاء المدنيين إلى بر الأمان.

More towns in Oromia continue to be liberated by OLA as today several in Dugda Dawa district, Borena (W. Guji) were captured.

Battle footage below shows an OLA unit evacuating civilians to safety. Heavy fighting can be heard nearby. pic.twitter.com/l5qeqZay1D

— Oromia Conflict Updates (@OromiaWarUpdate) July 23, 2021