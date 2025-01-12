في الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء الخارجية ارتريا ومصر تؤكدان دعمهما لسيادة الصومال

فرجت عن وكالة الانباء الصينية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإريتري الزائر عثمان صالح محمد يوم السبت معارضتهما لأي تدخل أحادي في الشؤون الداخلية للصومال.

وأكد عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الصومال محمد وأحمد معلم فقي، أن “مصر وإريتريا ستقدمان كل الدعم الممكن للصومال لاستعادة السيطرة على كامل أراضيها”.

واستعرض الوزراء خطط التعاون في تعزيز القدرات العسكرية للصومال، وخاصة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الوحدة الوطنية.

كما ناقش الدبلوماسيون الثلاثة تعزيز التعاون بين دول البحر الأحمر، بما في ذلك مصر وإريتريا، لتعزيز الأمن في الممر البحري الحيوي.

وأكد عبد العاطي موقف مصر بشأن أمن البحر الأحمر، قائلاً: “الأمن في البحر الأحمر يجب أن يظل مسؤولية الدول المطلة عليه، ولا نقبل أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة”، مؤكداً معارضة مصر الشديدة لإشراك دول غير مطلة على البحر الأحمر في الترتيبات الأمنية الإقليمية.

وتناولت المحادثات الثلاثية أيضًا الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة السودان وتكثيف المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الافريقي.

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