قاعدة تجسس اسرائيلي في قمة جبل امبا سيرا

فرجت :

نشر موقع تيكون أوعلام الاسرائيلي خبرا مفاده ان اسرائيل انشأت موقع تجسس الكتروني على قمة جبل امباسيرا . ويذكر الموقع ان اسرائيل لها انشطة استخبارية في المنطقة منذ عام 2016م وذلك لمراقبة النشاط البحري في منطقة باب المندب.هذه القاعدة ، الواقعة على أعلى جبل في البلاد ، إمبا سويرا ، خارج العاصمة أسمرة ، تراقب أنشطة المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يقاتلون ضد الإمارات والسعودية. علاوة على ذلك ، فهي تعمل أيضًا كمركز قيادة وتحكم لهجمات القوات الجوية الخليجية في اليمن. إنها وسيلة لضمان عدم تهديد مصر أبدًا للمصالح الإسرائيلية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر ، وخاصة حركة الشحن البحري. كما تمكن القاعدة إسرائيل من مراقبة تهريب الأسلحة في السودان لصالح حماس. أخيرًا ، تعمل كقاعدة أمامية لمراقبة الشحن الإيراني ، وجهود ذلك البلد لاختراق إريتريا ، بعد طردها من السودان بعد الإطاحة بديكتاتورها عمر البشير.

يشير المقال الإسرائيلي المرتبط أعلاه إلى قاعدة إسرائيلية سرية ثانية مخطط لها في الخليج.فبعد التطبيع الأخير بين اسرائيل والامارات ، ، تتطلع الدولتان إلى إقامة قاعدة في جزيرة سقطرى اليمنية وبحسب تقرير تركي قال زعيم القبيلة اليمنية في سوقطرة لوسائل سورية عن زيارة مشتركة قام بها مؤخراً وفد استخباراتي إسرائيلي إماراتي رفيع المستوى للجزيرة مكلف باختيار مواقع لقاعدة استخبارات عسكرية جديدة و لتحديد مواقع مرافق الاستخبارات الإلكترونية . كما هو الحال في ارتريا جزيرة سوقطرة تتمتع بتضاريس جبيلة متميزة. على الرغم من أن سلسلة الجزر تخضع للسيادة اليمنية ، إلا أن الإمارات سيطرت على المنطقة وتحتفظ بوجود عسكري هناك.

من بين أمور أخرى ، ستسمح القاعدة لإسرائيل بمراقبة الشحن بين إيران والصين بعد توقيع كلا من ايران والصين اتفاقيات تجارية وعسكرية ومن المتوقع أن توفر الصين لإيران اللوجيستيات والتكنولوجيا المتقدمة وأنظمة الأسلحة ، والتي سينتقل الكثير منها عبر هذه المياه ، مما يوفر نقطة ممتازة يمكن من خلالها مراقبة حركة المرور البحرية.

ستكون سقطرى ثاني أكبر قاعدة استخباراتية لإسرائيل في المنطقة ومثالًا آخر على محاولتها إبراز قوتها خارج حدودها الجنوبية (إسرائيل تبرز قوتها خارج حدودها الشمالية في سوريا ولبنان وحتى العراق). هذا ، بالطبع ، مثير للسخرية لأن أحد المزاعم الرئيسية ضد إيران هو أهدافها “التوسعية” المزعومة لإبراز ثورتها الإسلامية خارج حدودها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. لطالما سبقت إسرائيل إيران في هذه اللعبة. ونفاقها في اتهام الإيرانيين بالقيام بالضبط بما فعلته على مدى عقود ، هو نفاق هائل.

ي تطور منفصل يتعلق بالتطبيع بين الإمارات وإسرائيل ذكر موقع إنتليجنس أونلاين أن الدولة الخليجية تضغط على حلفائها في المنطقة للانضمام إليها في إقامة علاقات مع إسرائيل الحركة اليمنية المدعومة من الإمارات ، وقائد الميليشيا الليبية ، خليفة حفتر ، ومحمد دحلان ، الرجل الفلسطيني القوي السابق الذي أصبح أحد كبار المستشارين الأمنيين لولي عهد الإمارات.