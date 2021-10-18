قصف جوي لقوات آبي أحمد على عاصمة إقليم تجراي وإصابة مدنيين

فرجت : وكالات

أعلنت حكومة اقليم تجراي اليوم الاثنين عن استهداف جوي من قبل الجيش الإثيوبي لمواقع في الإقليم الواقع بشمال البلاد.

وافادت وكالةالأنباء الفرنسية نقلاً عن مصادر إنسانية ودبلوماسية أن الغارة الجوية الأولى وقعت في الصباح على مشارف مقلي بالقرب من مصنع للأسمنت.

ووقعت الثانية في منتصف النهار في وسط المدينة بالقرب من فندق بلانيت ، وغالبًا ما يستخدمها كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية لتحرير تجراي حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وحسب وكالة “رويترز” إن ضربات جوية من قبل الجيش الإثيوبي استهدفت عاصمة الإقليم مقلي، اليوم الاثنين وأصابت عدة مدنيين.

وقال عامل إغاثة في تيجراي إن هناك غارات جوية في مقلي، فيما أوضحت “رويترز” أنها لم تتمكن من التحقق من الأمر في المنطقة محظورة على الصحفيين.

Ethiopian Airstrike Kills 3 People In Mekelle



An #Ethiopian Air Force airstrike around Messobo ― on the outskirts of #Tigray's capital, Mekelle ― has killed 3 civilians and wounded many more. Similarly, 64 civilians were killed and 184 injured in the Togoga airstrike in June. pic.twitter.com/Rtg5esj5jk — Yonas Nigussie (@Yonigussie) October 18, 2021