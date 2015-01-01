قلق أمريكي ازاء حالة حقوق الانسان في ارتريا

بيان أمريكي قوي في اجتماع مجلس حقوق الانسان بشأن ارتريا الدورة 46 يضع نظام افورقي الدكتاتوري في موقف حرج, ألقى البيان دانيال كروننفيلد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، الدورة 46

جنيف ، 24 فبراير 2021

نص البيان

شكرا لك على إتاحة الفرصة للتحدث هنا اليوم حيث لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء القوات الإرترية في منطقة تجراي الإثيوبية والتقارير الموثوقة التي تفيد بارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإعادة اللاجئين الإرتريين قسراً إلى إرتريا. وعليه

نحث إرتريا على سحب قواتها على الفور من منطقة تجراي الإثيوبية والتحقيق مع المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبتهم.

في الوقت الذي نرحب فيه بالإفراج عن السجناء من أعضاء الجماعات الدينية نشعر بالقلق ايضا لأن الحكومة منعت العديد من الجماعات الدينية من التسجيل القانوني ويعاقب أعضاؤها لممارسة عقيدتهم

.ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مسمى ولا سيما للأفراد الذين تم اعتقالهم لممارستهم حرية التعبير أو الدين أو المعتقد أو الحق في التجمع السلمي.

ونحث الحكومة ايضا على إعادة الحد الأقصى للخدمة الوطنية وهو 18 شهرًا وتوفير بدائل للمعترضين ضميريًا.

وسؤالنا هو : هل للجيش الإرتري يملك سيطرة كافية على قواته لمنعها من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان؟

وبهذه المناسبة نحن في جبهة الثوابت الوطنية الارترية نشكر ادارة الرئيس الامريكي بايدن على تناول قضايا ارترية حقوقية أملين ان تحذو حذوها بقية الدول ونحث المنظمات الحقوقية الارترية والأحزاب والقوى السياسية المقاومة دعم مجهود الولايات المتحدة الامريكية في سعيها في دعم مطالب الشعب الارتري في مجال حقوق الانسان والتحول الديمقراطي في المحافل الدولية والبيان مثالا وهي فرصة لخلق زخم لقضايا ومطالب الشعب الارتري في المحافل الدولية ايضا .