قوات اثيوبية ترتكب مجزرة فى اوروميا

بين القتلى “كبير” المنطقة جيلوديدو

فرجت : وكالات

ذكرت مصادر اعلامية اوروميا ان 23 شخصا من قبيلة كرايو اورومو قتلوا يوم الاربعاء على يد قوات حكومة ابى احمد فى شرق شوا.

واشارت المصادر ان السلطات المحلية حاولت تجنيد الشباب فى كرايو لارسالهم الى جبهات القتال ضد قوات دفاع تجراى ولكن شيوخ المنطقة واعيانها صدت المحاولة ورفضوا الامتثال لاوامر السلطات الامنية .

وذكرت مصادر اعلامية محلية فى اروميا ان القوات الحكومية والقوات الخاصة لاقليم اوروميا اختطفت 41 شخصا بينهم ابا جيلو ديدو واعضاء بارزين فى المنطقة من “حفل الصلاة” واجبرهم على تسليم اسلحتهم التقليدية ثم اقتادوهم الى منطقة نائية تسمى انول.

من جهته نفى رئيس مكتب اتصالات حكومة اقليم اوروميا علمه بعملية القتل الجماعى وقال كانت هناك مواجهات بين القوات الحكومية وجماعات ارهابية فى اشارة الى جيش تحرير اوروميا .