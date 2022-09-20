قوات افورقى تشن هجوماً شاملاً على امتداد كامل للحدود مع تجراى

فرجت : متابعات

قال المتحدث الرسمى لحكومة اقليم تجراى قيتاشو ردا ان قوات افورقى شنت هجوما واسع النطاق على طول الحدود بين ارتريا واقليم تجراى .

جاء ذلك فى تغريدة لقيتاشو ردا على حسابه فى تويتر .

وقال ردا فى التغريدة ” شنت القوات الإريترية اليوم هجومًا واسع النطاق على جميع الجبهات – على طول الطريق من تكيزي إلى إيروب. قتال عنيف في “ماي قوحلي وزبان جدينا وعدي أوالا وراما وظرونا وزالامبسا. كما تم نشر القيادة الشرقية لأبي أحمد وعناصر مهمة من القيادة الشمالية الغربية وثلاث فرق كوماندوز جنبًا إلى جنب مع القوات الإريترية. وانضم إلى الهجوم أيضًا آلاف من القوات الخاصة في أمهرة بالإضافة إلى مليشيات الفانو. تنشر إريتريا جيشها بالكامل وكذلك جنود الاحتياط. قواتنا تدافع ببطولة عن مواقعها.”