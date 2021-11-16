قوات تجراى واروميا تسيطران على بلدة سمبتى وتستعد الى دخول شمال شوا

فرجت : مصادر

اكدت مصادر اعلامية عديدة دخول قوات مشتركة لجيش تحرير اوروميا وقوات دفاع تجراى صباح اليوم الثلثاء بلدة سمبتى فى منطقة اروميا الخاصة داخل اقليم الامهرا .

واشارت المصادر ان معظم مدن وبلدات منطقة اروميا الخاصة تم تحريرها وان القوات المشتركة تتقدم جنوبا نحو مدينة شوا روبيت .

وتعتبر مدينة شوا روبيت اول مدينة فى محافظة شمال شوا تتبعها المدينة الاستراتيجية دبرى سينا التى يتوقع ان تشكل العقبة الاخيرة امام قوات دفاع تجراى فى الطريق الى العاصمة اديس ابابا.