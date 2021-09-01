قوات جيش تحريراروميا تقتحم مركز شرطة فى غرب اثيوبيا وتفرج عن 100 اسير سياسى

فرجت : مصادر

هاجمت قوات مسلحة لجيش تحرير اروميا مركز شرطة بلدة “ساسيغا” شرق محافظة وليقا وحررت 100 سجين سياسى كانوا محتجزين فى السجن الملحق بمركز شرطة ساسيغا.

وافادت التقارير ان المسلحين قاموا بهجوم خاطف فجر يوم امس الثلثاء على منطقة ساسيغا وان قوات الحكومة المحلية الموالية لابى احمد فشلت فى صد الهجوم ولازت بالفرار.

واسفر الهجوم عن مقتل واصابة العشرات من القوات الحكومية وافراد الشرطة المحلية وتم نقل المصابين بينهم 20 ضابط شرطة الى مستشفى جامعة ولقا فى مدينة “نقمتى” المجاورة .

وتمكنت قوات جيش تحرير اوروميا مؤخرا من السيطرة على مناطق شاسعة فى جنوب وغرب اقليم اوروميا وعلى طرق رئيسية مختلفة تربط الاقليم مع الاقاليم المحيطة الاخرى بالاضافة الى معبر حدودى بين كينيا واثيوبيا .

Oromo Liberation Army parade in an ambulance that Abiy’s soldiers were using in todays heavy battles in Sasiga, Welega. Clear to see the civilians want OLA not PP. #SayNo2AmharaHutuMilitia pic.twitter.com/f3CFgTkRir — Ambo (@JaalAmbo) September 1, 2021

حشود من سكان وليقا يعبرون عن تايدهم لجيش تحرير اوروميا بينما سيارة الاسعاف تنقل جرحى القوات الحكومية