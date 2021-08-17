قوات جيش تحرير أوروميا تهدد بقطع طريق يربط إثيوبيا بكينيا

يعتبر الطريق السريع منفذًا حيويًا لإثيوبيا لاستخدام ميناء لامو – ممر النقل بين جنوب السودان وإثيوبيا

فرجت: وكالات

حذرت الجماعة المسلحة الرئيسية فى اقليم اوروميا يوم السيت من انها قد تقطع طريقًا سريعًا رئيسيًا يربط إثيوبيا بكينيا.

وذكر تصريح صحفى لجيش تحرير أورومياإنهم شنوا هجومًا يمكن أن يغلق الطريق الرئيسي الوحيد من مويالي الى هواسا .

وتم افتتاح الطريق البالغ طوله 500 كيلومتر والذي يعد أيضًا جزءًا من مشروع الطريق السريع العابر لأفريقيا في 9 ديسمبر 2020 من قبل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وتشير مصادر اعلامية ان قوات جيش تحرير اوروميا المتحالفة حديثا مع جبهة تحرير تجراى تتقدم بسرعة على الجبهتين الغربية والجنبوية لاقليم اوروميا .

وفي الجبهة الجنوبية حيث يمر الطريق السريع بين إثيوبيا وكينيا يسيطر جيش تحرير اوروميا على منطقة جوجي بأكملها وأجزاء من منطقة بورينا المتاخمة لكينيا.

OLA is conducting inspections on the major road connecting Moyale to Addis Ababa (Miyo District, Borana Zone). #Oromo #WBO #Oromoa #Ethiopia pic.twitter.com/x9pqCvGydt — Ambo (@JaalAmbo) August 17, 2021 عناصر من جيش تحرير اوروميا أقامت عدة نقاط تفتيش على الطريق السريع بين كينيا واثيوبيا

ويستخدم جيش تحرير اوروميا إغلاق الطرق الرئيسية بما في ذلك تلك المؤدية إلى اقليم الأمهرا كاستراتيجية عسكرية،وتمكن خلال الأسبوعين الماضيين من أغلاق ثلاثة ممرات إمداد رئيسية تربط اقليم أوروميا باقليم أمهرا.

وتتهم الحكومة الاثيوبية جبهة تحرير شعب تجراي بتعبئة فصائل مختلفة لزعزعة استقرار إثيوبيا ، وصنفتها بما في ذلك جيش تحرير اوروميا كمنظمات ارهابية .