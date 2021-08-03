قوات دفاع تجراى تتعهد بمواصلة القتال حتى انتهاء الحصار

الجنرال تسادكان متهم بالخيانة من قبل حكومة آبي أحمد



فرجت : بى بى سى

قال الجنرال تظادكان غبريتنساي لبي بي سي إن قوات دفاع تجراى ستواصل القتال حتى يتم الوفاء بشروط حكومة اقليم تجراى لوقف إطلاق النار .

وقال الجنرال تظادكان ، القائد السابق للجيش الإثيوبي ، لبي بي سي إن كان توغل مقاتليه في المناطق المجاورة يهدف إلى رفع الحصار الفيدرالي الذي منع وصول المساعدات الى اقليم تجراى .

واشار الى إن قوات تجراى تهدف الى إجبار الحكومة الفيدرالية على رفع الحصار عن اقليم تجراى وانها لن تنسحب من اقليمى العفر والامهرا حتى تستجيب الحكومة الفيدرالية لشروط حكومة اقليم تجراى.